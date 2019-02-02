Çukurovalılar Dayanışma Derneği Ktös’ü Kınadı



Lefkoşa, 2 Şubat 19 (.): Çukurovalılar Dayanışma Derneği, Türkiye ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hakkındaki açıklamalarından dolayı Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nı (KTÖS) kınadı.



Çukurovalılar Dayanışma Derneği Başkanı Sebahattin Kurt yaptığı yazılı açıklamada, KTÖS Başkanı’nın açıklamalarının “izah edilemez” olduğunu belirtti.



Kurt, Türkiye’nin 1974’te, Garanti ve Güvenlik Antlaşmalarının verdiği hak ile Kıbrıs’a müdahalede bulunduğunu ve Adadaki katliamı önlediğini kaydetti.



(ID/HA)

