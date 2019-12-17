banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111074
ALTIN
279.287
DOLAR
5.8801
STERLİN
7.7269
EURO
6.5587
Karadağ 3 yıl hapis yatacak
3 YIL HAPİS YATACAK
Tüp gazın alevlenmesi yangına sebep oldu
GAZİMAĞUSA’DA YANGIN
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Flaş Haber
Sevenleri şokta
Kapat

CTP’nin Cumhurbaşkanı adayı Erhürman

CTP Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

CTP’nin Cumhurbaşkanı adayı Erhürman

CTP Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

17 Aralık 2019 Salı 21:27
CTP’nin Cumhurbaşkanı adayı Erhürman

CTP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI TUFAN ERHÜRMAN 

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Genel Başkan Tufan Erhürman'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etti.

CTP Genişletilmiş Parti Meclisi, Lefkoşa'da Hidden Garden'da Cumhurbaşkanlığı seçimi gündemiyle toplandı. 

Yapılan oylamada, Genel Başkan Tufan Erhürman'ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması, oybirliğiyle pnaylandı.  Erhürman resmen CTP'nin adayı olarak ilan edildi.

banner317
Oylamanın ardından kürsüye çıkan Erhürman, "Biz 1970'ten beri aralıksız şekilde bir an önce kapsamlı çözüm ve barış dedik. Kalıcı barışın garantisi Ada'da da bölgede de bir an önce federal, kapsamlı çözüme ulaşmaktır. Bu ülkedeki bu durum 'sürmez' durumdur." dedi.  

Erhürman, "Kapsamlı çözüme ulaşamadığımız zamanlarda bizi uluslararası toplumla buluşturacak güven yaratıcı önlemleri ve adım adım hamleleri de tek yanlı olarak atmaya devam edeceğiz. Kıbrıs Türk halkının kurumları aracılığıyla kendi kendini yönetmesinin yolunu da açacağız. Her çabada bir tane özne vardır o özne Kıbrıs Türk halkıdır" şeklinde konuştu.

"Yarının Kıbrıs'ı için bugünden harekete geçmeliyiz. Bugünden tezi yok yola çıkıyoruz. Artık aralıksız bir biçimde BM'nin, AB'nin , Türkiye'nin Yunanistan'ın İngiltere'nin, tüm ülkelerin gündeminde Kıbrıs Türk halkının olmasını sağlamak durumundayız." diyen Erhürman "Arı gibi çalışacak bir Cumhurbaşkanına ihtiyaç var" ifadesini kullandı.  

Erhürman, aralıksız çalışan, durmadan BM ile tüm ülkelerle görüşen , yaşanan fikir ayrılıklarını da diplomasi ile aşma becerisini, uluslararası ilişkiler, hukuk, diplomasi bilgisiyle gösteren, deneyimli kadrolarla çalışan bir cumhurbaşkanlığı olması gerektiğini kaydetti.

"Biz cepheleşmeden yana olmadık, bölmedik parçalamadık" diyen Erhürman, "Bundan sonra da yapmayacağız. Biz kimseyle çatışmak niyetinde değiliz kimseyle kavgamız yok. Biz gelmedik kavga için, bizim kavgamız barış için" şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 17.12.2019 23:22
Anahtar Kelimeler:
Tufan ErhürmanCTP Cumhurbaşkanı Adayı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya Çocuk Fitnes Şampiyonları podyuma çıkıyor
Dünya Çocuk Fitnes Şampiyonları podyuma çıkıyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi genel kurulda onaylandı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi genel kurulda onaylandı
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi…
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi…
Saner, Cumhurbaşkanlığı seçimleri konusunda TV Güneş’e konuştu
Saner, Cumhurbaşkanlığı seçimleri konusunda TV Güneş’e konuştu
Taçoy, doğalgaz aramaları konusunda CNNTürk’e açıklamalarda bulundu
Taçoy, doğalgaz aramaları konusunda CNNTürk’e açıklamalarda bulundu
Tatar ve Özersay, Oktay’ın davetlisi olarak yarın Ankara’ya gidecek
Tatar ve Özersay, Oktay’ın davetlisi olarak yarın Ankara’ya gidecek
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bilgilendirme toplantıları devam ediyor
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bilgilendirme toplantıları devam ediyor
“mendil” Belgeseli Yarın Akşam Ktös’te Gösterilecek
“mendil” Belgeseli Yarın Akşam Ktös’te Gösterilecek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi görüşülüyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi görüşülüyor
Tarım ilaçlarının doğru kullanımı, gıda güvenliği ve tarımsal ilaçlarda kalibrasyon alanında seminerler verilecek
Tarım ilaçlarının doğru kullanımı, gıda güvenliği ve tarımsal ilaçlarda kalibrasyon alanında seminerler verilecek

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim