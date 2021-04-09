CTP’nin Belediyecilik Vizyon Çalıştayı'nda ekonomi konuşuldu

CTP’den verilen bilgiye göre, partinin Facebook sayfasından da canlı yayınlanan “Ekonomik Konular” başlıklı oturumun moderatörlüğünü Birol Karaman yaptı.

Karaman, COVİD-19 sürecine işaret ederek, ekonomik altyapısı güçlü olmayan, çevresel altyapılarına zamanında katkı yapmayan ülkelerin, kalkınamayacaklarını söyledi.

“Ekonomik Konular” oturumunda, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Balıkçılar Birliği Başkanı Kemal Atakan, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası adına Ersun Aytaç, DEV-İŞ adına da Ömer Naşit konuşma yaptı.