banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tatar’ın yükü daha ağır
Tatar’ın yükü daha ağır
Bu kafayla gidersek yine kapanacağız!
Bu kafayla gidersek yine kapanacağız!
Kalıcı mutluluk mümkün!
Kalıcı mutluluk mümkün!
Ya tüm bilgiler kaybolursa?
Ya tüm bilgiler kaybolursa?
banner376

CTP’nin Belediyecilik Vizyon Çalıştayı'nda ekonomi konuşuldu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Yerel Yönetimler Komitesi’nin düzenlediği Belediyecilik Vizyon Çalıştayı kapsamında ekonomi konuşuldu.

09 Nisan 2021 Cuma 13:45
CTP’nin Belediyecilik Vizyon Çalıştayı'nda ekonomi konuşuldu
banner337

CTP’den verilen bilgiye göre, partinin Facebook sayfasından da canlı yayınlanan “Ekonomik Konular” başlıklı oturumun moderatörlüğünü Birol Karaman yaptı.

banner341
Karaman, COVİD-19 sürecine işaret ederek, ekonomik altyapısı güçlü olmayan, çevresel altyapılarına zamanında katkı yapmayan ülkelerin, kalkınamayacaklarını söyledi.

“Ekonomik Konular” oturumunda, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz,  Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Balıkçılar Birliği Başkanı Kemal Atakan, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası adına Ersun Aytaç, DEV-İŞ adına da Ömer Naşit konuşma yaptı.

banner360
Son Güncelleme: 09.04.2021 14:14
Anahtar Kelimeler:
Belediyecilik Vizyon Çalıştayı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oğuz: "Şehitlerimize ve gazilerimize büyük bir minnet borçluyuz”
Oğuz: "Şehitlerimize ve gazilerimize büyük bir minnet borçluyuz”
Çağman: “Sosyal hizmet uygulamalarına öncelik vermemiz gereken bir dönemdeyiz“
Çağman: “Sosyal hizmet uygulamalarına öncelik vermemiz gereken bir dönemdeyiz“
Sayıştay Komitesi, KIB-TEK Sayıştay Raporu'nu görüştü
Sayıştay Komitesi, KIB-TEK Sayıştay Raporu'nu görüştü
“Erken çocukluk eğitiminde dijital dönüşüm eğitimleri” yoğun katılımla gerçekleşti
“Erken çocukluk eğitiminde dijital dönüşüm eğitimleri” yoğun katılımla gerçekleşti
KIB-TEK’te sistem arızası
KIB-TEK’te sistem arızası
Prostat kanserine dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenleniyor
Prostat kanserine dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenleniyor
Bu akşam fırtına bekleniyor
Bu akşam fırtına bekleniyor
YDP’nin 3. Olağan Kurultayı yarın yapılıyor
YDP’nin 3. Olağan Kurultayı yarın yapılıyor
Bakanlar Kurulu bugün toplanıyor
Bakanlar Kurulu bugün toplanıyor
Aksa Fotofest Fotoğraf Yarışması ödülleri sahiplerini buldu
Aksa Fotofest Fotoğraf Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim