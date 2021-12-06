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CTP’nin aday adayları PM’de onaylandı

06 Aralık 2021 Pazartesi 23:05
CTP’nin aday adayları PM’de onaylandı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi, bugün yaptığı değerlendirme toplantısı sonucu, 23 Ocak Erken Genel Seçimleri için aday adaylarını onayladı. CTP üyeleri, 11 Aralık 2021 Cumartesi günü adayları ve aday sıralarını belirlemek üzere sandık başına gidecek. Kontenjan adayları ise ilerleyen günlerde açıklanacak.

CTP 23 OCAK 2021 ERKEN GENEL SEÇİMLERİ ADAY ADAYLARI ŞU ŞEKİLDE:

Lefkoşa               

1             Ahmet Muratoğlu

2             Ayşe Alioğlu

3             Cenk Paşa

4             Derviş Bladanlı

5             Doğuş Derya 

6             Filiz Besim

7             Haffe Işısal

8             Hasan Hüda Ecer

9             Hülya Batunlu

10           Mehmetali Güröz

11           Muhittin Tolga Özsağlam

12           Ödül Muhtaroğlu

13           Sıla Usar İncirli

14           Tekin Söylemez

15           Ürün Solyalı

16           Yaşar Aracı

               

Mağusa              

1             Asım Akansoy

2             Behçet Öznacar

3             Ceyhun Ümiter

4             Cihan Tunceli

5             Derviş Karaca

6             Erkan Tekeli

7             Erkut Şahali

8             Gaye Astan Çoban

9             Hamit Caner

10           Şifa Çolakoğlu

11           Teberrüken Uluçay

               

Girne   

1             Alpay Çelebi

2             Fazilet Özdenefe

3             Fikri Toros

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Son Güncelleme: 07.12.2021 01:09
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