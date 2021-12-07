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CTP’nin aday adayları PM’de onaylandı

 Kontenjan adayları ise ilerleyen günlerde açıklanacak. 

07 Aralık 2021 Salı 09:30
CTP’nin aday adayları PM’de onaylandı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi, 23 Ocak Erken Genel seçimleri için aday adaylarını onayladı. CTP üyeleri, Cumartesi günü adayları ve aday sıralarını belirlemek için sandık başına gidecek.  Kontenjan adayları ise ilerleyen günlerde açıklanacak. 

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, dünkü toplantıda onaylanan aday adaylarının listesi şöyle:

Lefkoşa ilçesi:
    
“1- Ahmet Muratoğlu, 2- Ayşe Alioğlu, 3- Cenk Paşa, 4- Derviş Bladanlı, 5- Doğuş Derya, 6- Filiz Besim  7- Haffe Işısal  8- Hasan Hüda Ecer, 9- Hülya Batunlu, 10- Mehmetali Güröz,  11-Muhittin Tolga Özsağlam, 12-Ödül Muhtaroğlu, 13-Sıla Usar İncirli, 14-Tekin Söylemez, 15-Ürün Solyalı  16-Yaşar Aracı.”
    
Mağusa     ilçesi:

“1- Asım Akansoy, 2- Behçet Öznacar , 3- Ceyhun Ümiter, 4 -Cihan Tunceli , 5- Derviş Karaca, 6- Erkan Tekeli, 7-Erkut Şahali, 8- Gaye Astan Çoban,  9- Hamit Caner, 10-Şifa Çolakoğlu, 11-Teberrüken Uluçay.”
    

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Girne ilçesi:    

“1 -Alpay Çelebi, 2- Fazilet Özdenefe, 3- Fikri Toros , 4- Mahmut Kanber, 7-Mustafa İlgen, 5-Niyal Öztürk , 6-  Ongun Talat, 8- Özge Tahiroğlu, 9- Pembe Ardıç, 10- Salih Sarpten.”
    
İskele ilçesi:

“1- Ahmet Cenk Musaoğlulları, 2-Biray Hamzaoğulları, 3- Fide Kürşat, 4- Fikret Civisilli, 5-Hüseyin Mülazim  6- Suphi Coşkun, 7- Yalçın Kömürcügil.”
    
Güzelyurt ilçesi:

“1- Armağan Candan, 2- Aslı Murat.”
    
Lefke ilçesi:

“1- Salahi Şahiner , 2- Tuncer Sarıyer.”

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Son Güncelleme: 07.12.2021 11:30
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