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CTP’nin 50. Kuruluş Yıldönümü Piyangosu çekildi

27 Aralık 2020 Pazar 19:48
CTP’nin 50. Kuruluş Yıldönümü Piyangosu çekildi
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği piyango çekilişinin 50’ncisi bu yıl BRT stüdyolarında yapılan çekilişle gerçekleştirildi. Bu yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle 50. Kuruluş Yıldönümü etkinliklerini erteleyen CTP, en güvenilir piyango olma özelliğini ise sürdürerek çekilişini BRT stüdyolarında Noter Nurten Halimoğlu huzurunda yaptı. Çekilişe Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, Mali Sekreter ve Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, MYK Üyesi ve Güzelyurt milletvekili Armağan Candan katıldı. Çekilişin en büyük iki ikramiyesi olan BMW X1 136613 numaralı bilete isabet ederken, Mercedes B180 088528 numaralı bilete isabet etti. Çekilişte Genel Sekreter Erdoğan Sorakın da konuşma yaptı.

SORAKIN: İLKELERİMİZDEN TAVİZ VERMEDEN BUGÜNLERE GELDİK

CTP’nin 50 yıllık yolculuğundan kısa kesitler anlatarak konuşmasına başlayan Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, bu süreçte çok ağır bedeller ödediklerini ancak CTP’nin ilkeler ve prensiplerinden taviz vermeyerek bugünlere geldiğini söyledi. Bugün CTP’nin 50. Kuruluş Yıldönümü olduğunu kaydeden Sorakın, bu yıl pandemi koşulları nedeniyle sosyal ve kitlesel etkinlikleri düzenleyemediklerini, ancak koşulların elvermesi halinde bu etkinlikleri 2021 yılında yapmak istediklerini söyledi. Piyango çekilişini ise bugün gerçekleştirdiklerini belirten Sorakın, “Satışta emeği geçen örgüt yöneticilerimize, partimizin tüm üyelerine, katkı koyan piyango bayilerine ve destek veren halkımıza yürekten teşekkür ederim” dedi. CTP piyangosunun güvenilir ve şeffaf bir piyango olduğunu belirten Sorakın kazananların ikramiyelerini yarından itibaren alabileceklerini söyledi. Sorakın sözlerinin sonunda, 50 yıllık mücadeleye katkı koyan, bu mücadele uğrunda yaşamını yitiren tüm yoldaşları saygı ve özlemle anarken, şu anda da bu mücadeleye katkı koymaya devam eden herkese teşekkür etti.

CTP 50. Kuruluş Yılı Piyangosu İkramiye Listesi

Sıra                                      İkramiyerler                                               Adet                                             Bilet Numrası

1

BMW X1

1 Adet

136613

2

Mercedes B180

1 Adet

088528

3

Tempur Çift Kişilik Şilte | 7 cm

1 Adet

103071

4

Tempur Tek Kişilik Şilte | 20cm

1 Adet

102390

5

Airfel Klima 18 BTU

1 Adet

001834

6

Airfel Klima 12 BTU

1 Adet

011954

7

Beko Buzdolabı | 670481MB

1 Adet

052019

8

Beko Bulaşık Makinesi |BM5015YB

1 Adet

020452

9

Beko Çamaşır Makinesi | 6081L

1 Adet

016494

10

Beko Televizyon 32" | B32L-6945-5B

1 Adet

119219

11

Beko Su Sebili | BSS2300

1 Adet

012253

12

Beko Ekmek Yapma Makinesi | BKK2515

1 Adet

041491

13

Beko Inox Gril | GRN-7182

1 Adet

120492

14

Beko Compact Robot | BKK-2166

1 Adet

014157

15

Beko Mikrodalga | MOC-20100W

1 Adet

065586

16

Beko Kahve Makinesi | BKK 2113m

1 Adet

068296

17

Beko Çay Makinesi | BKK 2212

1 Adet

081072

18

Beko Filitre Kahve | FCM-1321W

1 Adet

064455

19

Beko Elektrikli Süpürge (1600W) | BKS-1511

1 Adet

089015

20

Beko Buharlı Ütü | BKK-2140

1 Adet

136369

21

Beko Kettle | BKK-3005-KL

1 Adet

037410

22

Beko Kırmızı Ekmek Kızartma | TAM-4201R

1 Adet

032981

23

Beko Saç Kurutma | BKK-2235SK

1 Adet

060624

24

Beko Inox Doğrayıcı | CHG-7402-X

1 Adet

038532

25

Beko Mixer | BKK-3015-HM

1 Adet

130627

26

Tam Cumhuriyet Altını

2 Adet

068716

27

Tam Cumhuriyet Altını

2 Adet

129891

28

Tam Cumhuriyet Altını

1 Adet

062593

29

Tam Cumhuriyet Altını

1 Adet

026076

30

Tam Cumhuriyet Altını

1 Adet

067872

31

Yarım Cumhuriyet Altını

2 Adet

102853

32

Yarım Cumhuriyet Altını

2 Adet

021444

33

Yarım Cumhuriyet Altını

1 Adet

007349

34

Yarım Cumhuriyet Altını

1 Adet

058869

35

Yarım Cumhuriyet Altını

1 Adet

016996

36

Çeyrek Cumhuriyet Altını

2 Adet

148023

37

Çeyrek Cumhuriyet Altını

2 Adet

039790

38

Çeyrek Cumhuriyet Altını

1 Adet

081479

39

Çeyrek Cumhuriyet Altını

1 Adet

071636

40

Çeyrek Cumhuriyet Altını

1 Adet

012417

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Son Güncelleme: 27.12.2020 21:00
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