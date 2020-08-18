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CTP’den virüsle ilgili uyarı ve öneriler

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Covid-19’la mücadele konusunda yapılması gerekenlere bir kez daha dikkat çekerek, Cumhurbaşkanlığı seçim çalışmaları ve diğer faaliyetlerde virüsün bulaş zincirinin kırılmasına yönelik gerekli tüm tedbirleri alacağını açıkladı.

18 Ağustos 2020 Salı 18:46
CTP’den virüsle ilgili uyarı ve öneriler
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Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Covid-19’la mücadele konusunda yapılması gerekenlere bir kez daha dikkat çekerek, Cumhurbaşkanlığı seçim çalışmaları ve diğer faaliyetlerde virüsün bulaş zincirinin kırılmasına yönelik gerekli tüm tedbirleri alacağını açıkladı.
CTP yaptığı yazılı açıklamada, yeniden açılmaya başlanılan süreçte 123 yeni Covid-19 pozitif hasta tespit edildiğini ve kaynağı belli olmayan yerel vaka sayısının arttığını hatırlatarak, “Hazırlık yapmak için kapandığımız zamanı hükümet boşa harcadı, pandemi hastanesi başta olmak üzere birçok eksiklik tamamlanmadı” denildi.
Yurtdışından girişlerin başladığı süreçte Covid-19 pozitif hastaların zamanında tespit edilip izole edilemediğini ve sonuçta sporadik (kaynağı belli olmayan) vakaların görülmeye başlandığı dile getirilen açıklamada, “Bulaş zincirini kırmak için yapılması gereken korunma tedbirlerini üst düzeyde tutmak, denetimleri artırmakken hükümet dünyada her şey değişirken, ülkemizde gerekli değişlikleri yapmaksızın toplumu virüsle karşı karşıya bıraktı” ifadeleri kullanıldı.
Kamu hastaneleri dahil birçok kamu kurumunda virüsten korunmaya yönelik (sosyal mesafe, maske, el hijyeni) düzenlemelerin yapılmadığına işaret edilerek, devletin hizmet almak için kendi kurumlarına başvuran yurttaşlarını riske attığını savunarak,  kurumlardaki çalışma düzenlerinin derhal virüs bulaşının baskılanmasına yönelik olacak şekilde oluşturulması istendi.
Açıklamada, virüsle mücadelede dikkat edilecek hususlar şu şekilde dile getirildi:

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“-Kişisel sağlık verilerinin korunması hakkına halel getirmeksizin virüsle ilgili bilgiler daha şeffaf ve hızlı paylaşılmalıdır. 
-Bugün ihtiyaç duyduğumuz pandemi hastanesini bu hükümet yapma becerisini gösteremediğinden Covid-19 pozitif olan hastaların izlemlerinin yapılacağı yeni merkezler hızlıca oluşturulmalı ve kullanıma açılmalıdır. Bir gün bile bekleyecek tahammül yoktur.  
-Virüsü taşıyan kişileri daha hızlı ve yaygın olarak tespit ve izole etmek için bugüne kadar kabul edilmez şekilde ihmal edilmiş olan rasgele test uygulamalarına derhal başlamak zaruridir.
-Önümüzdeki günlerde Covid-19 dışında akciğer enfeksiyonu ve ateş yapma riski olan diğer etkenlere yönelik hali hazırda kullanımda olan aşılar derhal ülkemize getirilmeli, Sağlık Bakanlığı riskli gruplardan başlayarak yurttaşları aşılamalıdır. Böylelikle hem birden çok enfeksiyon nedeni ile insanlarımızın hayatlarının tehlikeye girme riski azaltılacak hem de zaten kapasitesi oldukça sınırlı olan sağlık sistemimize ek yük gelmesi önlenecektir.”  
 

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Son Güncelleme: 18.08.2020 19:05
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