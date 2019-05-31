CTP’den mavi kapak kampanyasına destek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçe yönetimi ile Kadın Örgütü Mağusa İlçesi ve Gençlik Örgütü Mağusa İlçesi ortaklaşa yürüttükleri kampanyada, toplanan mavi kapakları bugün Ortopedik Özürlüler Derneği’ne bağışladı.
CTP’den yapılan açıklamaya göre, Dernek başkanı Günay Kibrit’e teslim edilen mavi kapaklarla engelli yurttaşların tekerlekli sandalye ihtiyaçlarının karşılanması bekleniyor.
Kayalp, yurttaşlara seslenerek, toplumsal yardımlaşmanın önemine değindi. Dernek Başkanı Günay Kibris ise, bu duyarlı davranış için CTP’ye teşekkür ederek yetkililere teşekkür belgesi takdim etti.
Son Güncelleme: 31.05.2019 17:59