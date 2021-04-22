CTP’den Mağusa ve Lefke’de “Barış Ateşi” etkinliği

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Cenevre’de gerçekleştirilecek 5+1 gayriresmi toplantı öncesinde “Barış Ateşi” etkinliklerine Mağusa ve Lefke’de devam edildi.

ERHÜRMAN: “UMUDU SICAK TUTMAK GEREK”

Mağusa’da düzenlenen “Barış Ateşi” etkinliğinde konuşan CTP Genel Başkanı Erhürman, pandemi döneminde olunduğu için bedenler arasındaki mesafeleri açmak, yüreklerin arasındaki mesafeleri ise kapattıkça kapatmak gerektiğini ve tek yürek olarak, umudu sıcak tutmak gerektiğini söyledi.

Barış ateşlerini çok yaktıklarını ifade eden Erhürman, bu ateşleri yakarken, gençlerin ülkeden göç etmemelerini istediklerini, gençlerin köklerini bu topraklara salıp, geleceklerini bu topraklarda kurmalarını istediklerini ve hâlâ bunu hedeflediklerini kaydetti.

Erhürman, barış ateşlerini yakarken, özgürlük, demokrasi, eşitlik, yargı bağımsızlığı ve hukuk devleti istediklerini de vurguladı. Hepsinden daha fazla, artık geleceği öngörebilmek istediklerini belirten Erhürman, “Bu ülkeye çözüm gelsin, bu ülkeye barış gelsin istedik” dedi.

“MACERALAR PEŞİNDE KOŞMADIK”

CTP’nin 50 yıllık birikiminden bilgilerini süzdüklerini dile getiren CTP Genel Başkanı Erhürman, ülkeye çözümün ve barışın nasıl geleceğini, hem bildiklerini, hem anlattıklarını, maceralar peşinde koşmadıklarını kaydetti.

Kıbrıs’ta çözümün formülünün, siyasi eşitlik temelinde, iki toplumlu, iki bölgeli federasyon olduğunu ifade eden Erhürman, “Çözümün adı federasyondur” dedi.

Rum lider Anastasiadis’in çıkıp “Ben BM Güvenlik Konseyi kararlarının çerçevesi içindeyim ama siyasi eşitliği de kabul etmem” dediğini dile getiren Erhürman, öyle seçenek belirlemekle olmadığını, siyasi eşitliği de, çözümü de, barışı da kabul etmeleri gerektiğini söyledi.

“BİZ ÇÖZÜMÜ İSTİYORUZ, ÇÖZÜMÜ DE, FEDERASYONU DA YAPACAĞIZ”

Cumhurbaşkanı Tatar’ın çıkıp, yeni bir şey söyleyeceğini belirterek, ‘İki devletli, egemen eşitliğe dayalı bir çözüm istiyorum’ dediğine dikkat çeken Erhürman, “Sayın Tatar, 50 senedir dinlediğimiz hikayeyi söylüyor ve ‘Çözümsüzlük, çözümdür’ diyor. Biz çözümü istiyoruz, çözümü de, federasyonu da yapacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın hem iki devletliliği savunup, hem de Güney’deki hidrokarbon yataklarına ortak olmak istediğini savunan Erhürman, “Bizim kafamız net. Lefkoşa da bizim, Girne de bizim, Baf da bizim, Larnaka da bizim. Her yerde hakkımız var, hepsini paylaşmaya hazırız. Nerede doğmuş olursa olsun, bu topraklarda geleceğini kuran her Kıbrıslı Türk Baf’ta da söz hakkı sahibidir, Girne’de de söz hakkı sahibidir. Hidrokarbonda da hak sahibidir. Çünkü biz Kıbrıslıyız” ifadelerini kullandı.

“En karanlık olduğunu zannettiğimiz anda bile, doğru yerden bakarsak ışığı görebiliriz” diyen Erhürman, umudun yüreklerde yaşatılan umutlar olduğunu ifade ederek, “Vardık, varız, var olacağız” şeklinde konuştu.

SORAKIN: “SORDUK, ANCAK CEVAP ALAMADIK”

Lefke’de “Barış Ateşi” etkinliğinin açılışında konuşan CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın ise, toplumsal muhalefet dendiğinde ilk aklına gelen yerin Lefke ilçesi olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın ayrılıkçı politikasıyla ülkeyi bölmeye çalıştığını iddia eden Sorakın, Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen toplantıda Cumhurbaşkanı Tatar’a toprak, mülkiyet ve hidrokarbon gibi sorunları, nasıl çözeceklerini sorduklarını, ancak cevap alamadıklarını savundu. Taksim tezinin 65 yıl öncesinin tezi olduğunu belirten Sorakın, bu tez ile birlikte gelinen halin ortada olduğunu kaydetti.

İki devletli çözümün bugün elde olan kazanımların ortadan kalkması olduğunu savunan Sorakın, “İki devletli çözüm, sınır kapılarının sürekli kapanması, AB tarafından yapılan yardımların, bir daha başlamamak üzere kapanması, Yeşil Hat Tüzüğü’nün, Mali Yardım Tüzüğü’nün işlememesi, Kıbrıs Türk halkının varlığıyla ve kimliğiyle yok olması demektir” ifadelerini kullandı.

CANDAN: “MECLİS’TE YASAMAYA DARBE YAPILMAK İSTENDİ”

Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan ise konuşmasında, geçtiğimiz günlerde yargı sistemine bir darbe yapılmak istendiği görüşünü ifade ederek, Kıbrıs Türk halkının hep birlikte buna karşı durduğunu kaydetti.

Meclis’te yasamaya darbe yapılmak istendiğini de belirten Candan, “Azınlık Hükümeti ömrünü uzatabilmek için, her yolu deniyor” dedi. Hükümet programında Ekim ayında bir erken seçim yapılacağı sözünün verildiğini ifade eden Candan, bu sözden cayılmaya çalışıldığını söyledi.

Candan, “Halkın bir yıl daha bu azınlık hükümetine müsamaha gösterecek hali kalmamıştır” şeklinde konuştu.

NEKİPZADE: “CTP 50 YIL ÖNCE DE FEDERAL ÇÖZÜMÜN YANINDAYDI, BUGÜN DE YANINDA”

CTP Lefke İlçesi Başkanı Vehit Nekipzade ise, Cenevre’de 27-29 Nisan tarihlerinde düzenlenecek 5+1 gayriresmi toplantısı öncesinde federal çözüme vurgu yapmak adına “Barış Ateşi”ni yaktıklarını kaydetti.

CTP’nin 1970 yılında 15 yürekli insanın BEY yönetimine karşı çıkarak kurdukları bir parti olduğunu ifade eden Nekipzade, CTP kurulurken ana sloganlarının “Çalışana sosyal güvence, bütçe Meclis’e ve Kıbrıs sorununa federal çözüm” olduğunu kaydetti. Nekipzade, “CTP 50 yıl önce de federal çözümün yanındaydı, bugün de federal çözümün yanındadır” dedi.