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CTP’den Girne Limanı’nda Çocuk Günü etkinliği

CTP’den Girne Limanı’nda Çocuk Günü etkinliği

03 Haziran 2019 Pazartesi 11:32
CTP’den Girne Limanı’nda Çocuk Günü etkinliği

CTP Girne İlçe Örgütü ve Kadın Örgütü 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde çocuklar için bu yıl da şenlik düzenledi.

Girne Kalesi arkasında gerçekleştirilen “Liman Çocuk Şenliği’nde çocuklar hem eğlendi hem öğrendi. Etkinlikte palyaçolar, interaktif oyunlar, balondan kale, rehberler eşliğinde Girne Kalesi gezisi, yüz boyama, hazine avı, geri dönüşüm etkinlikleri, sanat etkinlikleri yer aldı. Gün boyu eğlenceli saatlerin yaşandığı şenlikte yer alan kukla gösterisi de büyük ilgi gördü.

“ÇOCUK HAKLARININ YAŞAMA GEÇİRİLMESİ DEVLETİN GÖREVİ”

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CTP’den yapılan açıklamaya göre, etkinlikte tek konuşmayı bir çocuk yaptı.

Naci Talat İncirli burada yaptığı konuşmada bugün yaşadığımız dünyada hâlâ yoksul, işçi, okula ve hastanelere gidemeyen, kötü davranış gören çocuklar olduğunu vurguladı. “Hem dünya hem de ülkemiz devletlerine hatırlatmak istediğimiz bir şey var. Biz çocukların da hakları vardır” diyen İncirli, çocuk haklarının nerede doğduklarına ve cinsiyetlerine bakılmaksızın tüm çocuklar için var olduğunu kaydetti. Naci Talat İncirli, bu hakların çocukların daha sağlıklı ve onurlu yaşaması için olduğunu, çocukların yaşam hakkı, gelişme hakkı, zararlı etkilerden korunma hakkı ve ifade özgürlüğü hakkı olduğunu belirtti. İncirli sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu haklar tüm çocuklar içindir. Hiçbir çocuğa ayrım yapılamaz. Çocuk haklarının yaşama geçirilmesi devletin görevidir. Çocuk hakları insan haklarıdır. Haklarımızı bilelim! Biz çocuklar barış istiyoruz. Biz çocuklar güzel günler görmek istiyoruz. Hepinize bol eğlenceli bir gün diler, sevgilerimi sunarım.”

Son Güncelleme: 03.06.2019 15:03
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