banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ölü toprağı…
Ölü toprağı…
Akaryakıta bir zam daha!
Akaryakıta bir zam daha!
Ciklos’ta bir kişi tabancayla vurularak yaralandı
Gece yarısı silahlı saldırı!
Hükümet güvenoyu aldı
Hükümet güvenoyu aldı
Meclis güven oylaması için toplandı
Meclis güven oylaması için toplandı
banner404
Flaş Haber
Akaryakıta bir zam daha!
Kapat

CTP’den elektrik zammı açıklaması

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) elektrik zamlarının geri çekilmesi konusunda hükümete çağrısı yaparak, Maliye’nin elini taşın altına koyması gerektiğini belirtti.

03 Mart 2022 Perşembe 16:45
CTP’den elektrik zammı açıklaması

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) elektrik zamlarının geri çekilmesi konusunda hükümete çağrısı yaparak, Maliye’nin elini taşın altına koyması gerektiğini belirtti.

“Halk düşmanları, faturayı yine halka kesti” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada şunlar kaydedildi:

“Sosyal devlet anlayışından yoksun, halk düşmanı bir tavırla elektrik ücretleri astronomik bir oranda artırılmış ve hane halkı hiç düşünülmemiştir. Üreticinin, küçük esnaf ve işletmelerin geleceği, sürdürülebilirliği de hesaba katılmazken, halkı yoksullaştırmayı amaç edinen bu zihniyetin gailesinin yönetmek olmadığı da ortaya çıkmıştır. Elektrik zammının ardından, yaşamın her alanında zincirleme zamların olacağı öngörüsünden yoksun olanların derdi halkın düşen alım gücü değil, kimin bakan olacağıdır. Kendi sorumluluğunu yerine getirmeyen, zamanında gerekli tedbirleri almayan, maliyetleri düşürecek önlemleri almayan ve yatırım yapmayan UBP zihniyeti, faturayı halka çıkardı. Söz konusu zihniyet özelde KIBTEK’i, genelde ise memleketi ‘istikrarlı’ bir şekilde bataklığa doğru sürüklemektedir.”

Dörtlü Koalisyon döneminde, 1 Nisan 2019’da yürürlüğe konan ‘3 zamanlı kontrol sizde’ tarifesi yürürlükten kaldırarak abonelerin yüzde 35’e kadar tasarruf yapma olanaklarının ortadan kaldırdığı görüşü ifade edilen açıklamada, “konutlarda bir aylık periyotta 300 kilovatsaatın (kws) altında tüketim yapan abonelere uygulanan yüzde 15’lik indirim uygulaması kaldırılarak dar gelirlilere ek bir külfet getirildi” denildi.

banner341
Açıklamada süreçle ilgili şunlar ifade edildi:

“Dörtlü Koalisyon Hükümeti döneminde, Bakanlar Kurulu’nun 18 Nisan 2019’da almış olduğu, çift yakıtla çalışan 4 jeneratör alımı kararına rağmen, Dörtlü Koalisyon Hükümeti sonrası kurulan UBP-HP hükümeti Merkezi İhale Komisyonu’na kararı ihaleye çıkmasına izin vermedi. Yatırımlar gerçekleştirilmedi, halkımız aylarca karanlıklara mahkum edildi. 6 Eylül 2019 tarihinde, dönemin Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile EL-SEN arasında imzalanan protokole göre 60 MW gücünde santral yatırımı gerekliliği tespitine rağmen, bugüne kadar hiçbir adım atılmamıştır.

2018 yılında elektrik maliyetlerindeki artışı halka yansıtmamak için, iki kez maliyetlerin bir kısmının Maliye tarafından karşılanması sağlandı. Halk nispeten korundu. Şimdi bu uygulama akıllara bile gelmedi.

Elektrik tüketimi fiyatları astronomik oranda artırılırken, acımasız bir şekilde maktu ücretler 12 TL’den 25 TL’ye, sokak aydınlatması ücreti 13 TL’den 45,5 TL’ye çıkarılarak soygun anlayışı hakim kılındı.

Toplam ücret üzerinden hesaplanan yüzde 10 KDV oranının yarı yarıya indirip faturaların bir nebze olsun rahatlatılması hiç düşünülmedi.

Bugüne kadar yapılması gereken hiçbir şeyi yapmayalar, elektrik zammıyla üretime bir darbe daha vurmaktadır. Kıbrıs Türk halkının üretimden kopması ve yok oluşa doğru sürüklenmesi için ellerinden geleni yapanlar bu kez de başarılı olamayacaktır. Elektrik zammının üretime vuracağı darbeyi umursamayan bu zihniyet, düşen alım gücüne rağmen zamları halka yansıtmaktan da çekinmemektedir. CTP olarak üretimi sıfırlayacak ve halkın alım gücünü yerle bir edecek bu zamların derhal geri çekilmesi çağrısında bulunuyor ve Maliyenin ‘elini taşın altına koyması’ gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Önerilerimize kulak tıkayan bu zihniyet, bu kararından derhal vazgeçmelidir.”

banner360
Son Güncelleme: 03.03.2022 17:26
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ölü toprağı…
Ölü toprağı…
Akaryakıta bir zam daha!
Akaryakıta bir zam daha!
Polis, gün içerisinde ülke genelinde meydana gelen hasarları paylaştı
Polis, gün içerisinde ülke genelinde meydana gelen hasarları paylaştı
Emekli Polis Genel Müdürü Ali Kırgın için Polis Genel Müdürlüğü’nde tören düzenlendi...
Emekli Polis Genel Müdürü Ali Kırgın için Polis Genel Müdürlüğü’nde tören düzenlendi...
KKTC’de Covid-19’dan 1 can kaybı, 345 yeni vaka
KKTC’de Covid-19’dan 1 can kaybı, 345 yeni vaka
Tatar, Ali Kırgın için Polis Genel Müdürlüğü önünde düzenlenen cenaze törenine katıldı
Tatar, Ali Kırgın için Polis Genel Müdürlüğü önünde düzenlenen cenaze törenine katıldı
Rüzgarın hızı Alsancak’ta saatte 129 kilometreye ulaştı
Rüzgarın hızı Alsancak’ta saatte 129 kilometreye ulaştı
Özersay: Limana karşı Maraş değil, limana karşı liman
Özersay: Limana karşı Maraş değil, limana karşı liman
“Dünyanın gözü önünde çocuk -sivil demeden atılan bombalar tarihe bir kara leke olarak geçecek”
“Dünyanın gözü önünde çocuk -sivil demeden atılan bombalar tarihe bir kara leke olarak geçecek”
TDP: “Elektrik fiyatlarındaki yeni düzenleme ile 3 zamanlı tarife seçeneğinin ortadan kaldırılması yanlış”
TDP: “Elektrik fiyatlarındaki yeni düzenleme ile 3 zamanlı tarife seçeneğinin ortadan kaldırılması yanlış”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim