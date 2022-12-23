banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
2022 yılında Türkiye'ye gelen turist sayısı açıklandı
2022 yılında Türkiye'ye gelen turist...
GAÜ’den çifte şampiyonluk
Mevlide Davet
Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı
Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı
Rum basını: Tansu Çıdan cinayetinin sebebi “kuşku”
banner404

CTP’den BRT’deki programa katılmayacak UBP ve DP genel başkanlarına eleştiri

23 Aralık 2022 Cuma 18:10
CTP’den BRT’deki programa katılmayacak UBP ve DP genel başkanlarına eleştiri

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) siyasi parti başkanlarının bu akşam Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda (BRTK) yer alacağı programa Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Demokrat Parti (DP) genel başkanlarının katılmayacak olmasının demokratik teamülleri yerle bir ettiğini kaydetti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın programa katılmaya hazır olduğu, UBP ile DP parti başkanlarının katılması durumunda programda yer alacağı da açıklandı.

CTP’den yapılan açıklamada, hükümet yetkililerinin Anayasa ve birçok yasayı ihlal etmeyi alışkanlık haline getirdiği, geriye kalan demokratik teamüllerin de yerle bir edildiği savunularak “Seçimlere 48 saatten az bir süre kala halkın karşısına çıkma cesareti gösteremeyenler, sandıkta destek mi bekliyorlar?” ifadelerine yer verildi.

CTP’den yapılan açıklamada şunlar da kaydedildi:

“BRTK’de bu akşam siyasi parti başkanlarının katılması planlanan programa hükümette yer alan UBP ve DP parti başkanlarının katılmayacağı kurum aracılığıyla tarafımıza bildirilmiştir. Seçim sürecinde yaşanan tüm gelişmelerin, seçim yasaklarının son gününde parti başkanları düzeyinde değerlendirilmesi geleneği halkımızın çok uzun yıllardan beridir yaşamakta olduğu ve demokratik hoşgörü kültürünün gelişmesine katkı sağlayan bir gelenektir.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman programa katılmaya hazırdır ve UBP ile DP parti başkanlarının katılması durumunda programda yer alacaktır. Bu kararlarında ısrar etmeleri halinde bile CTP programa mutlak surette bir temsilci gönderecektir. Bu iki siyasi partinin, seçimlere çok kısa bir süre kala halkımızın karşısına çıkmama eğilimlerini kınadığımızı bildirir, takdiri Kıbrıs Türk halkına bırakırız.”

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LAÜ öğrencileri “Yeni Yıl” kutlamasına hazırlanıyor
LAÜ öğrencileri “Yeni Yıl” kutlamasına hazırlanıyor
Yarın ve pazar günü yer yer sağanak yağmur bekleniyor
Yarın ve pazar günü yer yer sağanak yağmur bekleniyor
2022 yılında Türkiye'ye gelen turist sayısı açıklandı
2022 yılında Türkiye'ye gelen turist sayısı açıklandı
GAÜ’den çifte şampiyonluk
GAÜ’den çifte şampiyonluk
Mevlide Davet
Mevlide Davet
Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı
Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı
Rum basını: Tansu Çıdan cinayetinin sebebi “kuşku”
Rum basını: Tansu Çıdan cinayetinin sebebi “kuşku”
2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Salı günü Meclis’te görüşülmeye başlanacak
2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Salı günü Meclis’te görüşülmeye başlanacak
KTÖS, Şehit Yalçın İlkokulu’nda basın açıklaması yaptı: Şiddet kabul edilemez
KTÖS, Şehit Yalçın İlkokulu’nda basın açıklaması yaptı: Şiddet kabul edilemez
Ani ölüm!
Ani ölüm!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner412

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim