CTP’den bir heyet Güzelyurt’ta ziyaretlerde bulundu

CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Milletvekilleri Armağan Candan, Erkut Şahali ve Güzelyurt İlçe Başkanı Doğan Şahali’den oluşan heyet Narenciye Üreticileri Birliği’ni, bazı işletmelerini ziyaret etti; Yalova Spor Kulübü ve Yukarı Bostancı’da halkın sorunlarını dinledi.

Ziyaretler sırasında konuşma yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, memleketin ‘kırılma noktasında’ olduğunu savundu.

ERHÜRMAN: “BÜTÜN BUNLAR YAŞANIRKEN SADECE KURULTAYLARINI DÜŞÜNDÜLER”

Bostancı’daki ziyaretler sırasında konuşma gerçekleştiren CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, son dönemde yaşananların daha önce görülmediğini savundu ve son bir senede UBP hükümetlerinin sadece kurultaya odaklandığını savundu.

Erhürman, “Pandemi, ekonomik kriz, dövizin her an patlayacağı belliydi ve o patlama da yaşandı. Bütün bunlar yaşanırken onlar sadece ve sadece kurultayı düşündüler” dedi.

“EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTSİZLİĞİ DE YARATTILAR”

Ülkede dövize herhangi bir müdahalenin yapılamayacağını kaydeden Erhürman, “Bunlar bizim kontrol edebileceğimiz şeyler değildir. Ama biz bu dalganın geldiğini gördük ve bu arkadaşları defalarca uyardık. Biz de hükümetteyken döviz krizi yaşadık ama önlemler aldık. İnsanların alım gücünü yükselttik” diye konuştu.

Söz konusu hükümetlerin eğitimde fırsat eşitsizliği de yarattığını vurgulayan Erhürman, okulların aylarca kapalı kaldığını fakat bu süre zarfında da hiçbir çalışma yapılmadığını ileri sürdü.

“GENÇ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 30’A ULAŞTI”

Erhürman, “Öyle bir noktaya geldik ki memlekette yetişen tüm gençlerimiz bu ülkeyi nasıl terk ederim, güneye nasıl geçer çalışırım merakının peşine düşmek zorunda kaldı. Genç işsizlik bu arkadaşların döneminde yüzde 30’a ulaştı” dedi.

Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda var olmaya devam edip edemeyeceğiyle ilgili kritik bir noktada olunduğu görüşünü ifade eden Erhürman, “O yüzden bu kırılma anında doğru kararı vermek zorundayız. 5 sene daha, son 3 seneki zihniyetle mi devam edeceğiz, yoksa önümüzdeki 5 senede bu enkazı toparlayacak bir yapıya geçecek miyiz?” diye sordu.

“CTP OLARAK TALEBİMİZ MÜHÜRDÜR”

CTP olarak halktan taleplerinin mühür olduğunun altını çizen Erhürman, “Mesele artık hangi iyi insanların meclise gireceğinin çok ötesindedir. Mesele, hangi zihniyetin hükümete geleceği meselesidir. Bu da mühürle olacak bir şeydir. Mesele, zihniyet dönüşümü meselesidir. Bu kritik noktada geleceğimizi adına üstümüze düşeni yapmamız gerekir” dedi.

CTP HEYETİ NARENCİYE ÜRETİCİLERİNİ ZİYARET ETTİ

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği Derneği ziyaretinde üreticilerinin sorunlarını dinleyen CTP heyeti, sorunların ancak doğru plan ve programlarla giderilebileceğine dikkat çekti.

ERHÜRMAN: MEMLEKET KIRILMA NOKTASINDA

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise yaptığı konuşmada, son 3 yıldır Ulusal Birlik Partisi (UBP) hükümetlerinin, özelde üreticinin genelde ise memleketin gailesini çekmediğini ileri sürdü.

Memleketin, birçok konuda ‘kırılma noktasında’ olduğunu savunan Erhürman, hiçbir yerde istikrar ve planlamanın olmadığını iddia etti.

“EKONOMİMİZ KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURABİLİR”

Ziyaret edilen işletmeler sırasında da konuşma gerçekleştiren Tufan Erhürman, son 3 yıldır UBP hükümetlerinin, işletmeleri ve özel sektörü düşünmediğini savundu.

Söz konusu hükümetlerin, halkın gailesini çekmediğini ileri süren Erhürman, kendi ayakları üzerinde durabilmenin yolunun da üretimden geçtiğini kaydetti.

Bu yüzden üreticilerin ve yerli üretimin desteklenmesi gerektiğine dikkat çeken Erhürman, ülkemiz ekonomisinin kendi ayakları üzerinde durabileceğini söyledi.