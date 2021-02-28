banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Muhalefet yangına körükle gidiyor!
Muhalefet yangına körükle gidiyor!
Bunlar da ülkenin günah keçileri!
Bunlar da ülkenin günah keçileri!
Yazıklar olsun!
Yazıklar olsun!
Sağlık kayıtlarımızda risk kapıda
Sağlık kayıtlarımızda risk kapıda
banner376

CTP’den basın çalışanlarına destek…

“ÖZGÜR BASININ YANINDAYIZ, TARAFINDAYIZ”

28 Şubat 2021 Pazar 12:45
CTP’den basın çalışanlarına destek…
banner337
banner391

“ÖZGÜR BASININ YANINDAYIZ, TARAFINDAYIZ”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) son dönemde gerek basın kurumları gerekse basın emekçilerine yapılan seviyesiz müdahaleleri üzülerek takip ettiğini bildirdi.

CTP’den yapılan yazılı açıklamada, şunlara yer verildi:

banner341
“Kamusal kurumlarımız da dahil demokrasinin en önemli güvencelerinden basın özgürlüğü ortadan kaldırılmak istenmektedir. 

CTP olarak, basın özgürlüğüne yapılan müdahalelere geçmişte olduğu gibi, bundan sonra da izin vermeyeceğiz.

Basınla ilgili tüm çağdaş yasalara bu ülkenin paydaşlarıyla birlikte imza atan siyasi bir geleneğin temsilcileri olarak gazetecilere yönelik üzücü tavırlara sessiz kalmayacağız. 

İfade özgürlüğünün ve çok sesliliğin her daim yanında olduğumuzu yeniden anımsatırken, basın örgütlerimizin 1 Mart Pazartesi günü, 17.30’da Dereboyu’nda hakaretlere karşı düzenleyeceği yürüyüşte onların yanında yer alarak, tüm basın emekçilerimize destek vereceğiz.”

banner360
Son Güncelleme: 28.02.2021 14:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAÜ’nün özel fiyatlı programları için kayıt süresi 5 Mart’ta doluyor
GAÜ’nün özel fiyatlı programları için kayıt süresi 5 Mart’ta doluyor
Gönyeli Belediyesi gıda güvenliği ve Covid-19 denetimleri sürüyor
Gönyeli Belediyesi gıda güvenliği ve Covid-19 denetimleri sürüyor
NGHA, nadir görülen hastalıklara sahip kişilerin haklarının pandemi döneminde daha da fazla ihlal edildiğini bildirdi
NGHA, nadir görülen hastalıklara sahip kişilerin haklarının pandemi döneminde daha da fazla ihlal edildiğini bildirdi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Doğruyol: “Davet Cumhurbaşkanı’na ulaştı”
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Doğruyol: “Davet Cumhurbaşkanı’na ulaştı”
Sokaklarda kısıtlama sessizliği hakim
Sokaklarda kısıtlama sessizliği hakim
ARUCAD lisansüstü programlarına öğrenci kabulü devam ediyor
ARUCAD lisansüstü programlarına öğrenci kabulü devam ediyor
Meclis Genel Sekreterliği’ne Seral Fırat atandı
Meclis Genel Sekreterliği’ne Seral Fırat atandı
Lefke Turizm Derneği Başkanı Karlıtaş: “2020 ve 2021’in en büyük kaybedeni turizm sektörü”
Lefke Turizm Derneği Başkanı Karlıtaş: “2020 ve 2021’in en büyük kaybedeni turizm sektörü”
Kocaismail Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin kapanmaması için destek verenlere teşekkür etti
Kocaismail Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin kapanmaması için destek verenlere teşekkür etti
Basın-Sen ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği “sokağa iniyor”
Basın-Sen ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği “sokağa iniyor”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim