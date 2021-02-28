CTP’den basın çalışanlarına destek…

“ÖZGÜR BASININ YANINDAYIZ, TARAFINDAYIZ”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) son dönemde gerek basın kurumları gerekse basın emekçilerine yapılan seviyesiz müdahaleleri üzülerek takip ettiğini bildirdi.

CTP’den yapılan yazılı açıklamada, şunlara yer verildi:

“Kamusal kurumlarımız da dahil demokrasinin en önemli güvencelerinden basın özgürlüğü ortadan kaldırılmak istenmektedir.

CTP olarak, basın özgürlüğüne yapılan müdahalelere geçmişte olduğu gibi, bundan sonra da izin vermeyeceğiz.

Basınla ilgili tüm çağdaş yasalara bu ülkenin paydaşlarıyla birlikte imza atan siyasi bir geleneğin temsilcileri olarak gazetecilere yönelik üzücü tavırlara sessiz kalmayacağız.

İfade özgürlüğünün ve çok sesliliğin her daim yanında olduğumuzu yeniden anımsatırken, basın örgütlerimizin 1 Mart Pazartesi günü, 17.30’da Dereboyu’nda hakaretlere karşı düzenleyeceği yürüyüşte onların yanında yer alarak, tüm basın emekçilerimize destek vereceğiz.”