CTP’den 1 Eylül Dünya Barış Günü Mesajı: “Hedef Federal Çözüm, Zemin Özne Olmak”

“KIBRIS SORUNUNUN ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜ BÖLGEDEKİ BÜTÜN İLİŞKİLERİ ZEHİRLEYEN TEMEL UNSURDUR”

“DOĞU AKDENİZ GERGİNLİĞİ BÖLGE ÜLKELERİNE VE HALKLARINA ANCAK ZARAR VERİR”

“AKLIN YOLU İŞ BİRLİĞİDİR, UZLAŞIDIR, BARIŞTIR. CTP BU YOLDA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEKTİR”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), “Kıbrıslı Türklerin siyasi eşit ve özne olacağı federal çözüm” hedefiyle barış mücadelesinin devam ettiğini belirtti.

CTP’den 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle yayımlanan mesajda, Doğu Akdeniz’de giderek gerginleşen ortamın bölge ülkelerine ve halklarına zarardan başka hiçbir şey getirmeyeceği ifade edildi.

“Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğü bölgedeki bütün ilişkileri zehirleyen temel unsurdur” denilen CTP MYK açıklamasında, Doğu Akdeniz’in doğal kaynakların adil bölüşüleceği, iş birliğinin en güzel örneklerinden birinin verilebileceği bir anlayışla ele alınması gereği üzerinde duruldu.

CTP MYK açıklamasında dünyanın birçok yerinde olduğu gibi bölgede ve adada da çatışmalı sorunlara uluslararası hukuk ve barış düşüncesi temelinde çözümler üretilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Açıklamada 50 yaşına giren CTP’nin gerek dünyada, gerekse Kıbrıs’ta barış için uzun soluklu yoluna devam ettiği ifade edildi, “Bu amaçla toplumlar arası yakınlaşmaya, güven yaratıcı önlemlere ve bütünlüklü federal çözüme doğru adımları sıklaştıracağız” denildi.

CTP Tüzüğü’nün 2’nci maddesine göre partinin “İki toplumlu, iki bölgeli, toplumların siyasi eşitliğine dayalı, bağımsız, toprağı bütün, AB üye ülkesi olarak militarizmin etkisinden ve üslerden arınmış, sosyal Avrupa değerlerinin geçerli olduğu Federal Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulması ve yaşaması yönünde uğraş verdiği” kaydedilen CTP MYK açıklamasında, yaşanmakta olan pandemi sürecinin de Kıbrıs’ta bütünlüklü bir çözümün ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha ortaya koyduğu ifade edildi.

Açıklama “Aklın yolu iş birliğidir, uzlaşıdır, barıştır” ifadeleriyle tamamlandı.