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CTP’de “Aday Belirleme ve Sıralama Kurultayı” Cumartesi günü

08 Aralık 2021 Çarşamba 19:00
CTP’de “Aday Belirleme ve Sıralama Kurultayı” Cumartesi günü

KONTENJAN ADAYLARININ İLERLEYEN GÜNLERDE AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 23 Ocak 2022 erken genel seçimleri milletvekili adaylarını, 11 Aralık Cumartesi günü Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) yapacağı “Aday Belirleme ve Sıralama Kurultayı”nda belirleyecek.

CTP’den yapılan açıklamada, CTP üyelerinin, 11 Aralık Cumartesi sabah saat 09.30’dan akşam saat 20.00’ye kadar oy kullanabileceği kaydedildi. 

CTP’nin, kontenjan adaylarını ise ilerleyen günlerde açıklayacağı bildirildi.

CTP’nin, 23 Ocak erken genel seçimleri aday adayları şöyle:  
“Lefkoşa: Ahmet Muratoğlu, Ayşe Alioğlu, Cenk Paşa, Derviş Bladanlı, Doğuş Derya, Filiz Besim, 7 Haffe Işısal, Hasan Hüda Ecer, Hülya Batunlu, Mehmetali Güröz, Muhittin Tolga Özsağlam, Ödül Muhtaroğlu, Sıla Usar İncirli, Tekin Söylemez, Ürün Solyalı, Yaşar Aracı. 
Mağusa: Asım Akansoy, Behçet Öznacar, Ceyhun Ümiter, Cihan Tunceli, Derviş Karaca, Erkan Tekeli, Erkut Şahali, Gaye Astan Çoban, Hamit Caner, Şifa Çolakoğlu, Teberrüken Uluçay.

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Girne: Alpay Çelebi, Fazilet Özdenefe, Fikri Toros, Mahmut Kanber, Mustafa İlgen, Niyal Öztürk, 6 Ongun Talat, Özge Tahiroğlu, Pembe Ardıç, Salih Sarpten. 
İskele: Ahmet Cenk Musaoğlulları, Biray Hamzaoğulları, Fide Kürşat, Fikret Civisilli, Hüseyin Mülazim, Suphi Coşkun, Yalçın Kömürcügil.
Güzelyurt: Armağan Candan, Aslı Murat.
Lefke: Salahi Şahiner, Tuncay Sarıyer”

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Son Güncelleme: 09.12.2021 00:31
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