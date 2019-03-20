Ctp, Sevgül Uludağ’ın Nobel Barış Ödülü’ne Aday Gösterilmesi Konusunda Açıklama Yaptı



“BİRLİKTE NELERİ BAŞARABİLECEĞİMİZİN SON GÜZEL ÖRNEĞİ”

Lefkoşa, 20 Mart 19 (.): Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Sevgül Uludağ’ın Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesi konusunda yaptığı açıklamada, “Yenidüzen gazetesi çalışanlarından araştırmacı-gazeteci, barış aktivisti Sevgül Uludağ’ın Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesi, üstelik kayıp yakını bir Kıbrıslı Rum akademisyen tarafından önerilmesi, birlikte neleri başarabileceğimizin son güzel örneğidir” ifadelerini kullandı.

CTP açıklaması şöyle:

“Ortak acıların yaşandığı Kıbrıs’ta kayıpların bulunması, insan öykülerinin yazılması için ateşkes koşullarında, kısıtlı imkanlarla ve büyük bir özveriyle yıllardır mücadele eden Sevgül Uludağ’ın insanlığın evrensel değerlerini savunarak bu ödüle aday gösterilmesi elbette ki Kıbrıslı Türkler için ayrı bir gururdur. Sevgili Sevgül Uludağ’ın adaylığının halkların yakınlaşmasına sağlayacağı katkının bilinciyle, Nobel Barış Komitesi’nin oluşturacağı kısa listeye girmesi için ilerici barış güçlerinin, liderlerin, siyasilerin, akademisyenlerin, medyanın ve sivil toplum örgütlerinin desteğine ihtiyaç vardır. Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak bu yönde atılacak tüm adımlar için işbirliğine hazır olduğumuzu belirtiriz.”

(GÖZ/HÖ)