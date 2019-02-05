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Ctp Serdarlı’da Hükümet İcraatlarını Anlattı

AKANSOY: “DÜNYAYA BAĞLANMA HAKKI FEDERAL KIBRIS ÜZERİNDEN OLACAK”

Ctp Serdarlı’da Hükümet İcraatlarını Anlattı

AKANSOY: “DÜNYAYA BAĞLANMA HAKKI FEDERAL KIBRIS ÜZERİNDEN OLACAK”

05 Şubat 2019 Salı 14:23
Ctp Serdarlı’da Hükümet İcraatlarını Anlattı

AKANSOY: “DÜNYAYA BAĞLANMA HAKKI FEDERAL KIBRIS ÜZERİNDEN OLACAK”

BESİM: “TÜM ÇOCUKLAR DİŞ TARAMASINDAN GEÇECEK”

ŞAHALİ: “KURAKLIK PARALARININ KALAN KISMI ÇOK YAKINDA ÖDENECEK”

Lefkoşa, 5 Şubat 19 : Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Kıbrıs sorunu ve hükümet icraatları hakkında yurttaşları bilgilendirmek için başlattığı köy toplantılarına Serdarlı’yla devam etti.

CTP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Serdarlı’daki halk toplantısında Sağlık Bakanı Filiz Besim, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, milletvekilleri Asım Akansoy ve Salahi Şahiner konuşma yaptı, vatandaşları bilgilendirerek soruları yanıtladı. Yaklaşık üç saat süren toplantının açılış konuşmasını ise Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp yaptı.

AKANSOY: “DÜNYAYA BAĞLANMA HAKKI FEDERAL KIBRIS ÜZERİNDEN OLACAK”

Toplantıda ilk sözü alan CTP Kıbrıs Çalışma Grubu üyesi, milletvekili Asım Akansoy, Kıbrıs sorununda son günlerde yaşanan gelişmeleri ve değerlendirmelerini aktardı. Akansoy, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun son gelişinde partiler ve Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmeye değinerek, “Türk tarafında genel olarak uzlaşının sağlandığını” belirtti.

Toplumsal bütünlüğü koruyabilmek adına Kıbrıs müzakerelerinin BM çerçevesinde devam edeceğini, Türk tarafı olarak siyasi eşitliğin asla tartıştırılmayacağını, bundan sonraki sürecin sonuç odaklı olacağını ve bitirilmek üzere masaya oturulmasını açıkladıklarını belirten Akansoy, Rum tarafının doğal gaz konusundaki tek taraflı girişimlerini de kabul etmediklerini, Kıbrıslı Türklerin de görüşlerinin yer alması gerektiğini, bunun yanında Türkiye’nin haklarına da saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Müzakerelerin Haziran ayında hareketlenmesini beklediklerini ifade eden Akansoy, raporlara da yansıdığı gibi Kıbrıs sorununda son yıllarda eşsiz ilerlemeler olduğunu ifade etti. Akansoy şöyle konuştu:

“Elli yıldır sorun çözülmedi diye sıkılmak çare değil. Bir taraftan ülkenin kalkınmasını sürdürürken diğer taraftan Kıbrıs sorunundaki mücadelemizi sonuna kadar sürdürmeliyiz. Dünyaya bağlanma hakkı Federal Kıbrıs üzerinden elde edilecektir. Doğal gazın Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaşması gerektiğini düşünüyoruz, ekonomik akıl da bunu söylüyor. Çünkü biliyoruz ki gerek Kıbrıs sorunu gerekse doğal gaz sorunu tüm tarafların kazanması ile çözülür. Yeni gerilimler istemiyoruz.”

BESİM: “TÜM ÇOCUKLAR DİŞ TARAMASINDAN GEÇECEK”

Sağlık Bakanı Filiz Besim de, hükümetin 12 aylık hizmet süresinde sağlık alanında hayata geçirdiklerini anlattı.

Bu bir yılda zor günler yaşandığını, hükümetin birbirine sarılarak gece gündüz demeden çalıştığını ifade eden Besim, bir toplumun ancak kendini sağlık bakımından güvende hissettiğinde mutlu olabileceğini belirtti. Sağlık olanaklarına yakın olmanın önemli olduğunu belirten Besim, kaliteli ve güler yüzlü hizmet için de çalıştıklarını söyledi.

“Bu nedenle 16 sağlık merkezini, ana-çocuk sağlık merkezi şeklinde yapılandırmaya çalışıyoruz” diyen Besim, Serdarlı’da ilkokul birinci sınıf bütün çocukların bakanlığın diş taramasından geçeceğini söyledi.

Bu programın bütün adada her sene uygulanacağını da belirten Besim, tüm sağlık merkezlerinde de kadınlar için taramalar başlatıldığını söyledi. Bağırsak kanseri tetkiklerinin de en yakın sağlık merkezlerinden yapılabileceğini aktaran Besim, kayıt altına almak için tüm merkezleri otomasyonla birbirine bağladıklarını ifade etti. Sigara bırakma polikliniğinin de Serdarlı’da çok iyi çalıştığını belirten Besim, kapalı alanlarda sigara içilmemesi konusunda bir kez daha uyarıda bulundu. Yaşlıların bakımı için yaşam evlerini hayata geçirmeye başladıklarını da aktaran Besim, Kalkanlı’nın ardından Geçitkale’de de bunu hayata geçireceklerini ifade etti. Bağımlılıkla mücadele merkezinin de yaz gelmeden açılacağını söyleyen Besim, atılan diğer adımlarla ilgili örnekler verdi.

ŞAHALİ: “KURAKLIK PARALARININ KALAN KISMI ÇOK YAKINDA ÖDENECEK”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ise, hükümetin bir yıllık sürede tarım alanında attığı adımları anlattı. Şahali, kuraklık ödemelerinin yaklaşık yarısının geçtiğimiz yıl yapıldığını geri kalan kısmın ise bir seferde önümüzdeki en kısa dönemde ödeneceğini belirtti. Bu yıl kuraklık parası için hazineden kaynak ayrılmayacağının altını çizen Şahali, ödemelerin Genel Tarım Sigortası Fonu kaynaklarından yapılacağını belirtti. Hükümet programında da yer aldığı gibi yolsuzluk ve usulsüzlükle mücadele konularında atılan adımları aktaran Şahali, bazısının basına yansıdığını ancak yansımayanların da olduğunu belirtti.

Haksız kazanç elde edenlerden kamunun uğradığı zararın karşılanması gerektiğini belirten Şahali, T izinlerine, sanayi arsalarına kadar yapılan iptallerden bahsetti.

Ek mesailer konusunun da mercek altına alındığını söyleyen Şahali, herkesin yasalar önünde eşit olduğunu, adaletin sağlanacağını belirtti. Tarım ve hayvancılık konularında atılan adımları ve yasa çalışmaları hakkında da bilgi veren Şahali, gelen soruları yanıtlayarak sorunları da not etti.

(EMR/GÜL) FOTOĞRAFLI

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