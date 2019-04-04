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Ctp’nin Kurucularından Ve İlk Başkanı Ahmet Mithat Berberoğlu Anıldı

Lefkoşa, 4 Nisan 19 (.): Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) kurucularından ve ilk genel başkanı Ahmet Mithat Berberboğlu, ölümünün 17’nci yıldönümünde Karaoğlanoğlu Kabristanlığı’ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Ctp’nin Kurucularından Ve İlk Başkanı Ahmet Mithat Berberoğlu Anıldı

Lefkoşa, 4 Nisan 19 (.): Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) kurucularından ve ilk genel başkanı Ahmet Mithat Berberboğlu, ölümünün 17’nci yıldönümünde Karaoğlanoğlu Kabristanlığı’ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

04 Nisan 2019 Perşembe 08:37
Ctp’nin Kurucularından Ve İlk Başkanı Ahmet Mithat Berberoğlu Anıldı

Lefkoşa, 4 Nisan 19 (.): Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) kurucularından ve ilk genel başkanı Ahmet Mithat Berberboğlu, ölümünün 17’nci yıldönümünde Karaoğlanoğlu Kabristanlığı’ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Törene, Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, bazı milletvekilleri, parti yetkilileri ve ailesi katıldı.

Anma töreninde Başbakan Erhürman, CTP Girne İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Kale Kişi ve Ahmet Mithat Berberboğlu’nun kardeşi Atilla Berberoğlu konuşma yaptı.

ERHÜRMAN

Başbakan Tufan Erhürman, ülkede çok partililik, özgürlük ve demokraside bugünkü noktaya gelinmesinde Ahmet Mithat Berberoğlu gibi kişilerin kanı, emeği ve teri bulunduğunu söyledi.

Ehürman, bugün söylenebilenlerin ve talep edilebilenlerin söylenmesinin kolay olmadı ve bunları yapmanın büyük bedelleri göze almayı gerektirdiği bir dönemde Berberoğlu’nun mücadeleyi yürüttüğünü kaydetti.

Mücadelenin devam ettiğini söyleyen Erhürman, ülkede daha fazla demokrasi, özgürlük, halkın kendi kararlarını kendisinin almasını ve kendi kendini yönetmesini istediklerini belirterek, her gün adım adım mesafe kaydetmeye devam ettiklerini dile getirdi.

“Mücadelede üzerimize düşen sorumluluğu sonuna kadar yerine getireceğiz” diyen Erhürman, halk için yaptıklarından dolayı Berberoğlu’na müteşekkir olduklarını söyledi.

KİŞİ

CTP Girne İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Kale Kişi de, Ahmet Mithat Berberboğlu’nun, CTP’nin kurucusu olmasının ötesinde, ülkede demokrasi kavgasının ve çok sesliliğin yayılması noktasında tüm baskılara karşı durduğunu, demokrasinin yerleşmesi ve eleştiri kültürünün gelişmesinde büyük rol oynadığını belirtti.

Berberoğlu ve o neslin mücadelesinin genç nesillere aktarılmasının önemine vurgu yapan Kişi, onu saygı ve minnetle andı.

BERBEROĞLU

Ahmet Mithat Berberboğlu’nun kardeşi Atilla Berberoğlu, kardeşinin demokrasiye en büyük hizmeti veren, halka hizmeti seven, dürüstlük ve hizmet aşkıyla hareket eden bir kişi olduğunu söyledi.

Berberoğlu’nun 1970’de CTP’yi kurduğunda cemaati ikiye bölmekle eleştirildiğini ancak daha sonra farklı siyasi partilerin de kurulduğunu dile getiren Atilla Berberoğlu, ülke demokrasisi adına bu adımın çok önemli olduğunu belirtti.

Ahmet Mithat Berberoğlu’nun fikirlerinin önce eleştiriyle karşılandığını ancak daha sonra haklılığının görüldüğünü söyleyen Berberoğlu, ciddi mücadeleler verdiğini, popülizmden uzak, dürüstlüğü ön planda tutan bir kişi olduğunu ifade etti.

(GÖZ/FEZ)   FOTOĞRAFLI

Haber: Gözde Süreç Sarı Fotoğraf: Erol Uysal

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