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Ctp Mağusa İlçesi Köy Ziyaretlerine Başladı

Lefkoşa, 19 Temmuz 19 : Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi köy gezileri düzenleyerek yurttaşlarla bir araya geldi ve halkın sorunlarını dinledi. 

Ctp Mağusa İlçesi Köy Ziyaretlerine Başladı

Lefkoşa, 19 Temmuz 19 : Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi köy gezileri düzenleyerek yurttaşlarla bir araya geldi ve halkın sorunlarını dinledi. 

19 Temmuz 2019 Cuma 13:36
Ctp Mağusa İlçesi Köy Ziyaretlerine Başladı

Lefkoşa, 19 Temmuz 19 : Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi köy gezileri düzenleyerek yurttaşlarla bir araya geldi ve halkın sorunlarını dinledi. 
CTP’den yapılan açıklamaya göre, ziyaretlerin ilk haftadaki kısmına CTP Mağusa İlçesi yöneticileri ile birlikte CTP Mağusa Milletvekilleri Asım Akansoy ve Erkut Şahali, İskele Milletvekili Biray Hamzaoğluları, Girne Milletvekili Fikri Toros ve Lefke Milletvekili Salahi Şahiner katıldı. Ziyaretler kapsamında, İnönü, Geçitkale, Vadili, İncirli, Çınarlı, Türkmenköy, Akova ve Akdoğan ziyaret edildi. 
Köy kahvehanelerine ve yurttaşların evlerine yapılan ziyaretler sırasında güncel sorunlar ele alınıp fikir alış verişinde bulunuldu. 

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22 Temmuz Pazartesi günü Çayönü ile Alaniçi, 23 Temmuz Salı günü Yıldırım, 24 Temmuz Çarşamba günü Aslanköy ve Mormenekşe, 25 Temmuz Perşembe günü ise Beyarmudu ve Serdarlı’nın ziyaret edileceği belirtildi. 
(AK/FEZ)            FOTOĞRAFLI
 

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