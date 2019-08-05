banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98673
ALTIN
262.377
DOLAR
5.5636
STERLİN
6.7663
EURO
6.2295
Tutuklu yargılanacaklar
TUTUKLU YARGILANACAKLAR
Cezaevine gönderildiler
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Kaza yapan araçta uyuşturucu bulundu
24 YAŞINDAKİ GENÇ TUTUKLANDI
Zincirleme kaza!
Son Dakika
ZİNCİRLEME KAZA!
banner306
Flaş Haber
Zincirleme kaza!
Kapat

Ctp Lefkoşa İlçesi’nden  ‘lefkoşa Sorguluyor’ Etkinlikleri

İLK ETKİNLİK ‘ÇEVRE VE DERELERİN DURUMU’ KONULU PANEL OLDU

Ctp Lefkoşa İlçesi’nden  ‘lefkoşa Sorguluyor’ Etkinlikleri

İLK ETKİNLİK ‘ÇEVRE VE DERELERİN DURUMU’ KONULU PANEL OLDU

05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:52
Ctp Lefkoşa İlçesi’nden  ‘lefkoşa Sorguluyor’ Etkinlikleri

İLK ETKİNLİK ‘ÇEVRE VE DERELERİN DURUMU’ KONULU PANEL OLDU

Lefkoşa, 5 Ağustos 19 : Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa İlçesi, ‘Lefkoşa Sorguluyor’ adı altında başlattığı etkinliklerin ilkini, ‘Çevre ve Derelerin Durumu’ konulu panel ile gerçekleştirdi. 

CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre Gönyeli Belediyesi konferans salonunda yer alan panelde, Hasan Sarpten, Berkay Ramiz, Doğan Sahir ve Nilden Bektaş yaptıkları sunumlarla çevre sorunlarını masaya yatırdı, çözüm önerilerini paylaştı.  

SARPTEN: “DERE YATAKLARINI HİÇE SAYARSANIZ”

Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten konuşmasında, derelerin öneminin çok uzun zamandır kavrandığını ancak gerekli tedbirlerin hala alınmadığını belirtti. Sarpten, ülkede iki yüz sayfaya yakın Çevre Yasası olduğunu fakat derelerle ilgili tek yasal düzenlemenin 1930’da İngiliz döneminden kalma Kamu Derelerinin Korunma Yasası olduğunu ifade etti. Sarpten, “Dere yatağını hiçe sayarsanız oluşacak yağışlarda sel baskınlarının olması da kaçınılmaz olur” dedi. 

RAMİZ: “KIBRIS’IN KUZEYİNİN YÜZDE 50’Sİ PLANSIZ”

banner317
Şehir ve Bölge Planlamacısı Berkay Ramiz ise şu an en çok tartışılan konunun derelerin planlanması kavgası olduğunu belirttiği konuşmasında, “Kıbrıs’ın kuzeyinin yüzde 45-50’sinin plansız olduğunu” savundu. 

Bölgelerin İngiliz döneminden kalma yasayla geliştiğini ifade eden Ramiz, su ve derelerin hayati önemi hakkında bilgi verdi. Suyun insanlar ve hayvanların yaşam maddesi olduğunu, derelerin kırsal alanlarda tarım ve hayvancılıkta büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Ramiz, özellikle Yeşilırmak’ta yerleşim yerlerinin derelerle çok yakın olduğunu belirtti. Bir tarafta Lefke imar planı, diğer tarafta Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi imar planı nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşandığını kaydeden Ramiz, önce çevreyi korumanın önemine dikkat çekti.  

BEKTAŞ: “DERELER YOK OLUYOR” 

Çevre Mühendisi Nilden Bektaş da sunumunda ülkemizde dereler konusunda tek düzenlemenin Fasıl 82 olduğunu söyledi.

Girne’de özellikle bir otelin dere yatağının yanına yapıldığını kaydeden Bektaş, sürekli su basan bu yerin bulunduğu derenin de yok olduğunu belirtti. Bektaş, derelerin maruz kaldığı tek şeyin yapılaşma olmadığını, katı ve sıvı atıkların da derelerin en büyük düşmanı olduğunu ifade etti. Bektaş, bunun en önemli sebebinin ülkemizde büyük bir kanalizasyon ağının olmaması ile insanların bilinçsizliği ve duyarsızlığı olduğunu vurguladı.

SAHİR: “DERELERİ DE DENİZİ DE İNŞAATLA DOLDURDUK”
 
Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Doğan Sahir ise canlıları ve eserleri hiçe sayarak inşaat yapıldığını, inşaatlardan artan atıkların derelere döküldüğünü kaydetti.

Sahir, “Girne’de 25 futbol sahası büyüklüğünde yer düzeltmişler dere yataklarını doldurarak. Tarım arazilerini inşaatla doldurduk. Denizi de inşaatla doldurduk. Mendireklerin sayısı 300’ü aştı. Dereleri oymaktan gocunmuyoruz” dedi.

(ÖZ/HA)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
6 Ağustos 2019 Salı Gündemi
6 Ağustos 2019 Salı Gündemi
Ziya Rızkı Caddesi’nin Bir Kısmı Bu Akşam 20:00-24:00 Saatleri Arasında Trafiğe Kapatılacak
Ziya Rızkı Caddesi’nin Bir Kısmı Bu Akşam 20:00-24:00 Saatleri Arasında Trafiğe Kapatılacak
Hayko Cepkin Yarın Akşam Girne Amfi Tiyatro’da Sahne Alıyor
Hayko Cepkin Yarın Akşam Girne Amfi Tiyatro’da Sahne Alıyor
Özersay:
Özersay: " Kıbrıs'ta Federal Ortaklığın Şartları Mevcut Değil. İş Birliği Modeli, En Makul Ve Yürünebilecek Yol"
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın siyasi partilerle görüşmesi yarın 18.00’de
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın siyasi partilerle görüşmesi yarın 18.00’de
Batı Nil Virüsüne karşı alınabilecek önlemler için bilgilendirme
Batı Nil Virüsüne karşı alınabilecek önlemler için bilgilendirme
Pilli Lefke'yi ziyaret etti
Pilli Lefke'yi ziyaret etti
Haspolat’ta yangın
Haspolat’ta yangın
Hekim ve ağlık çalışanlarına yönelik Batı Nil Virüsü konulu bilgilendirme toplantısı
Hekim ve ağlık çalışanlarına yönelik Batı Nil Virüsü konulu bilgilendirme toplantısı
Başbakan Ersin Tatar, Eski Bakanlardan Hüseyin Erdal’ı Kabul Etti
Başbakan Ersin Tatar, Eski Bakanlardan Hüseyin Erdal’ı Kabul Etti

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim