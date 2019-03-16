Ctp, Lefkoşa İlçe Kongresi’ni Gerçekleştirerek Yeni Yönetimini Belirledi... Rifat Arşehit Yeniden Başkan



Lefkoşa, 16 Mart 19 : Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Lefkoşa İlçe Kongresi’ni gerçekleştirerek yeni yönetimini belirledi.



CTP’den yapılan açıklamaya göre; “Barışa, Eşitliğe, Demokrasiye, Adalete, Üretime, Emeğe, Özgürlüğe, Gençlere, Farklılıklara, Katılıma, Dayanışmaya, Doğaya Sahip Çıkıyoruz!” konseptiyle hazırlanılan kongrede mevcut başkan Rifat Arşehit yeniden başkanlığa getirildi.



Yönetim ve disiplin kurullarının da belirlendiği 38. Lefkoşa Olağan Kongresi, KTAMS 50. Yıl Konferans Salonu’nda yapıldı.



Partililer, ülkedeki insanları kitap, dergi veya gazete nedeniyle suçla ve terörle ilişkilendirmenin kabul edilemez olduğunu belirterek, Ceza Yasası’ndaki ilgili madde değişikliğinin bir an önce hayat bulması yönünde kararlılıklarını vurgulamak adına karar çıkardı. Kongreye Başbakan ve Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, MYK üyeleri, bakanlar ve milletvekilleri ile 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve eski başbakanlardan Özkan Yorgancıoğlu da katıldı. Kongrede ayrıca AKEL Lefkoşa İlçesi’nden konuklar da yer aldı. Kongre, divanın kurulmasının ardından demokrasi şehitleri anısına saygı duruşuyla devam etti.



CTP Genel Başkanı ve Başbakan Tufan Erhürman ve Lefkoşa İlçe Başkanı Rifat Arşehit konuşmalarında ülkedeki demokrasiye sahip çıkan ve insan hakları için neredeyse yarım asırdır çalışan partinin CTP olduğunu vurguladı.



Konuşmaların ardından faaliyet ve mali rapor okunarak üyelerin onayına sunuldu. Üyeler yönetim ve disiplin kurullarını elektronik ortamda yapılan oylamayla kısa sürede belirledi.



ERHÜRMAN: “HALKIMIZA HİZMET VE ADALET SÖZÜ VERDİK”



Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, kongreye hitabında 12 aylık hükümet icraatları hakkında bilgi verdi.



Kıbrıs sorunu ile ekonomik ve sosyal kalkınma hakkında konuşan Erhürman, “Hem halkımızın sosyal ve ekonomik refahını artıracak hem de adil ve kalıcı bir çözüm için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.



Hükümetteki on iki ayı özetleyen Erhürman, 15 Şubat’ta güvenoyu aldıklarını, Nisan ayında bütçeyi geçirdiklerini, Türkiye’den maddi katkıların o dönemde devreye girdiğini, ardından yerel seçimlerin yaşandığını, Türkiye’de de yaşanan yerel seçimlerin ardından Temmuz ayı itibarıyla TL’nin değer kaybından doğan ekonomik krizle mücadele etmeye başladıklarını aktardı.



Erhürman, sonbahara kadar bu durumla uğraştıklarını, ardından sel felaketi yaşadıklarını, bu süreçler içerisinde uzun erimli mücadele ve çalışma gerektiren konuların da gündemlerinde olduğunu kaydetti.



NELER YAPILDI?



Başbakan Erhürman sözlerini şöyle sürdürdü:



“12 ay içerisinde birçok şeyi gerçekleştirdik. Güzelyurt-Lefke yolunun Doğancı’ya kadar olan kısmı böylesi zor bir dönemde tamamlandı. Güzelyurt Hastanesi ikinci etap ihalesine de yine aynı dönemde çıkıldı. Derinya ve Aplıç kapıları ihale yapılamamasına karşın yine bu dönemde açıldı. Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde görev yapan hekim sayısında ciddi bir artış yapıldı, bu merkezde acil servis devreye girdi. Ultrason cihazları tüm sağlık merkezlerine dağıtıldı, Lefkoşa’da adli tıp bu dönemde kuruldu, Kalkanlı Yaşam Evi yine bu dönemde hizmete açıldı. Sanayi bölgelerindeki üzerine çivi çakılmayan arsalar iptal edildi ve yatırım yapacak insanlara aktarıldı. 12 aylık ekonomik krizin yaşandığı dönem içerisindedir ki yerel kaynaklarımızla Güzelyurt narenciye bahçelerine su götürüldü. Engelli Koordinasyon Merkezi bu dönemde kuruldu. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu da bu dönemde kuruldu. 2009’dan beri Meclis’te bekleyen teknoparklarla ve araştırma geliştirmenin teşviki ile ilgili yasalar da bu dönemde yürürlüğe girdi. Bilişim sektörünün önü açıldı. Yıllardır üniversite bekleyen İskele ilçesinde bu dönemde DAÜ’ye arazi tahsisi gerçekleştirilerek bölge halkının isteği yerine getirildi. Yaşanan ekonomik sıkıntılar içinde yaptıklarımız bunlarla da sınırlı değil. Yabancı öğrencilerin kayıt altına alınması ve bu sayede sağlık fonuna ciddi bir gelir yaratılması bu dönemde sağlandı. Biz bunları ekonomik krizin yaşandığı 12 ayda yaptık. Biz hizmet sözü verdik, en zor koşullarda sözümüzü tutmak için birçok şeyi yoktan var ettik. Adalet sözümüz vardı. Bugüne kadar nerede istihdam yapıldıysa veremeyeceğimiz tek bir hesabımız yoktur. Bizden önce neler yapıldığı ortadadır. Kamuyu zarara uğratanlarla ilgili hesap sorma yönünde atılan adımlar, hazırlanan ve Savcılığa iletilen raporlar ortadadır.”



KİTAP NEDENİYLE TUTUKLAMA KONUSU



CTP’nin ellinci yılına yaklaştığını, bu süre içerisinde biriken deneyim ve ödenmiş bedeller olduğunu belirten Erhürman, CTP’nin ilkeler üzerinden hareket eden bir parti olduğunu ve en önde gelen ilkelerinden birinin de hukuk devleti, hukukun üstünlüğü ve adalet olduğunu vurguladı.



Erhürman, “İkelerimizden bir tanesi de temel hak ve özgürlüklerin AİHM tarafından geliştirildiği şekilde ülkemizde yaşanmasıdır. Kitap bulundurmak sadece kendi başına bir suç olarak kabul edilemez. Mağusa mahkemesinden de kısa süre önce bu yönde bir karar çıktı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin iç hukukumuzun parçası olduğu yönünde kararlar var. Başbakan polisin cezai soruşturmasına, yargıya müdahale etsin diyenler de oldu. Biz hukukun üstünlüğünün gereğinin cezai soruşturmalara ve yargıya yürütme tarafından müdahale edilmemesi gerektirdiğini biliyoruz. Ne yaptığımızı ve ne söylediğimizi çok iyi biliyoruz. Polisin cezai soruşturmasına, yargıya yürütme müdahale etmeyecek, temel hak ve özgürlükler uluslararası standartlarda korunacak. Kimse bundan kuşku duymasın” dedi.



ARŞEHİT: “SİSTEMİN KORKTUĞU TEK PARTİ CTP’DİR”



Lefkoşa İlçe Başkanı Rifat Arşehit ise konuşmasında, zor bir dönemde göreve geldiklerini, geçtiğimiz görev süresinde yaşanan seçimlerin hepsinden başarıyla çıktıklarını vurguladı. Arşehit, “Ne zaman CTP’nin ivmesi yukarı çıksa, ne zaman CTP’nin uygulamaları halktan olumlu tepki alsa partimize bir saldırı başlıyor. Nedenini çok iyi biliyorsunuz... Bu ülkede sistemin korktuğu ve çekindiği tek parti CTP’dir. Çünkü en örgütlü, ilkelerine sadık, politikalarının merkezine halkın çıkarlarını koyan parti CTP’dir. Bizlere düşen görev de Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünün ve varlığının teminatı olan partimize sahip çıkmak, çok çalışmak ve halkımızın sıkıntılarını aşmaktır” diye konuştu.



HRİSTOFİDİS: “SİYASİ EŞİTLİK TEMELİNDE ÜLKEMİZİ BİRLEŞTİRECEĞİZ

Kongrede AKEL Lefkoşa İlçe Sekreteri Hristos Hristofidis de söz alarak bir konuşma yaptı.



YÖNETİM VE DİSİPLİN KURULLARI BELİRLENDİ



Yapılan seçimin ardından İlçe Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:



Baykan Oransel, Cenk Paşa, Hazar Vahip, Mustafa Uygun, Osman Çetinsoy, Özlem Erzen, Serkan Soyalan, Şerife Korucan, Vijdan Hüdaverdioğlu ve Yunus Konaç.



İlçe Disiplin Kurulu ise şu şekilde belirlendi:



Cezar Oransel, Hasan Uzmaner, Nedret Tümkan.



(SEL) FOTOĞRAFLI