Ctp, Kadın Ve Çocuk Farkındalığı İçin Alayköy\'de Uçurtma Şenliği Düzenliyor

Lefkoşa, 19 Haziran 19 (.): Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü ile Alayköy Ocak Örgütü, kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarına karşı farkındalık yaratmak için uçurtma şenliği düzenliyor.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Alayköy Folklor Derneği, Alayköy Kültür ve Sanat Derneği, Alayköy Gençlik ve Spor Kulübü ile Alayköy Belediyesi’nin de katkılarıyla gerçekleştirilecek etkinlik, 23 Haziran Pazar saat 17.00’de Alayköy Piknik Alanı’nda yer alacak.

(GÜL) FOTOĞRAFLI