Ctp, Kadın Ve Çocuk Farkındalığı İçin Alayköy\'de Uçurtma Şenliği Düzenliyor

Lefkoşa, 19 Haziran 19 (.): Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü ile Alayköy Ocak Örgütü, kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarına karşı farkındalık yaratmak için uçurtma şenliği düzenliyor.
(GÜL) FOTOĞRAFLI
Lefkoşa, 19 Haziran 19 (.): Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü ile Alayköy Ocak Örgütü, kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarına karşı farkındalık yaratmak için uçurtma şenliği düzenliyor.
Lefkoşa, 19 Haziran 19 (.): Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü ile Alayköy Ocak Örgütü, kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarına karşı farkındalık yaratmak için uçurtma şenliği düzenliyor.
(GÜL) FOTOĞRAFLI