Ctp Kadın Örgütünden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği

CTP KADIN ÖRGÜTÜNDEN 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ ETKİNLİĞİ

Lefkoşa, 8 Mart 20 (TAK): Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Lefkeliler Hanı’nda “Işığını al gel, aydınlatalım karanlıkları, sesini al gel, haykıralım haklarımızı, hiçbir kadın karanlıkta kalmasın” sloganıyla etkinlik düzenledi, ardından da Lokmacı Barikatı’na giderek mor çelenk bıraktı.

Etkinliğe Dev-İş, KTAMS, Kamu-Sen, POGO’dan temsilciler katılarak birer konuşma gerçekleştirdi. Kadın Örgütü adına konuşan Sıla Usar, kadınlar ve kız çocuklarının insan haklarının çiğnendiği bir dünyada yaşamak istemediklerini ifade etti. CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman da, Kadın Örgütü’nün düzenlediği etkinliğe katılarak konuşma yaptı. POGO’yu temsilen Chryso Polycarpou etkinliğe katılarak selamlama konuşması gerçekleştirdi. Etkinlikte “Kadın, Barış, Özgürlük”, “Birlik, Mücadele, Dayanışma”, “Yaşasın Kadın Dayanışması” ve “Kadına Şiddete Hayır” sloganları da atıldı.

LOKMACI’YA MOR ÇELENK…

Lokmacı Sınır Kapısı’nın kapatılmasını protesto etmek amacıyla CTP Kadın Örgütü ve POGO Temsilcisi Chryso Polycarpou, Rum hükümetinin barikata koyduğu demirlere mor çelenk bıraktı. Üzerinde 3 dilde “Barış” yazan çelengin bırakılması esnasında duygu dolu anlar yaşandı. Alkış ve sloganlarla Lokmacı Sınır Kapısı’na yürüyen kadınlar barış isteklerini hem bir kez daha dile getirdi, hem de Rum hükümetinin sınır kapılarını kapatma kararını protesto etti. Rum polisi, barikata çelenk bırakmaya giden kadınların Dünya Emekçi Kadınları Günü’nü kutladı.

USAR: GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRMEK ZORUNDAYIZ

Kadın Örgütü Genel Başkanı Sıla Usar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğinde yaptığı konuşmasında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sosyal adalet ve insan hakkı olduğunu, adalete, eşitliğe ve demokrasiye inanan tüm kadınların ve erkeklerin ortak mücadelesi ve hedefi olması gerektiğini dile getirdi. Usar, “Kadınların ve kız çocukların insan haklarının çiğnendiği bir dünyada yaşamak istemiyorsak güçlerimizi birleştirmek zorundayız. Dünyanın her yerinde kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsizlik devam diyor. Dünyanın her yerinde kadına yönelik ayrımcılık devam ediyor. Kadınlar kadın olmaktan ötürü ayrımcılığa maruz kalıyor, şiddete uğruyor. Kadının ekonomik, politik ve sosyal yaşamda eşitliğine engel olan kurumları, zihinleri dönüştürmeli ve bu dönüşümü geriye dönüşümsüz kılmayı başarmalıyız” diye konuştu.

ERHÜRMAN: STATÜKO YERİNDEN OYNAYACAK!

CTP Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, kadınların yürüdükleri bu yolda birçok engeli aştığını ancak yürünecek daha çok yol bulunduğunu vurguladı. Çözüme ulaşmak için yıllardır mücadele ettiklerini kaydeden Erhürman, “Sosyal ve ekonomik kalkınmamızı, hak ettiğimiz kamu hizmetlerini alacağımız şekilde istediğimiz noktaya henüz getiremedik. Hala varlığımızı, kimliğimizi, kültürümüzü geleceğe taşıma endişemizden arınamadık. Ama bir laf söylüyorsunuz ya, kadınlar birlik olsa dünya yerinden oynar diyorsunuz ya, bu statüko da yerinden oynayacak, kadınlar birlik olunca, kadınlar özgür olunca, eşitlik buraya gelince…” şeklinde konuştu.

(FG)