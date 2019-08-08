banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98886
ALTIN
262.156
DOLAR
5.4519
STERLİN
6.6164
EURO
6.1074
İşçi diye geldi sapık çıktı
İŞÇİ DİYE GELDİ SAPIK ÇIKTI
Lefkoşa’da ev yangını
LEFKOŞA'DA EV YANGINI
Gazimağusa’da kavga!
GAZİMAĞUSA’DA KAVGA
Hastanede hırsızlık!
HASTANEDE HIRSIZLIK!
banner306
Flaş Haber
Zincirleme kaza!
Kapat

Ctp Kadın Örgütü’nden Liderlere Çağrı: “en Kısa Sürede Kıbrıs Sorununu Çözüme Ulaştırın”

Lefkoşa, 8 Ağustos 19 : CTP Kadın Örgütü, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Lider Nikos Anastasiadis’e “Barış sürecini Birleşmiş Milletler gözetiminde yeniden başlatın, ucu açık olmayan, sonuç odaklı görüşmelerle en kısa sürede Kıbrıs sorununu kapsamlı çözüme ulaştırın” diyerek seslendi.

Ctp Kadın Örgütü’nden Liderlere Çağrı: “en Kısa Sürede Kıbrıs Sorununu Çözüme Ulaştırın”

Lefkoşa, 8 Ağustos 19 : CTP Kadın Örgütü, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Lider Nikos Anastasiadis’e “Barış sürecini Birleşmiş Milletler gözetiminde yeniden başlatın, ucu açık olmayan, sonuç odaklı görüşmelerle en kısa sürede Kıbrıs sorununu kapsamlı çözüme ulaştırın” diyerek seslendi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 13:37
Ctp Kadın Örgütü’nden Liderlere Çağrı: “en Kısa Sürede Kıbrıs Sorununu Çözüme Ulaştırın”

Lefkoşa, 8 Ağustos 19 : CTP Kadın Örgütü, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Lider Nikos Anastasiadis’e “Barış sürecini Birleşmiş Milletler gözetiminde yeniden başlatın, ucu açık olmayan, sonuç odaklı görüşmelerle en kısa sürede Kıbrıs sorununu kapsamlı çözüme ulaştırın” diyerek seslendi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Kadın Örgütü, yarınki liderler görüşmesi öncesinde yazılı açıklama yaparak, açıklamada, federal çözüme olan inanca vurgu yaptı, Akıncı ve Anastasiadis’ten beklentilerini aktardı.

banner317
“Ülkemizdeki statüko her iki toplum için sürdürülemez, kabul edilemez ve haksız bir durum yaratıyor” denilen açıklamada, BM Güvenlik Konseyi kararları uyarınca, siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu, iki bölgeli federal çözümün gerekliliğine işaret edildi.

“OLUMLU VE YAPICI TUTUM GÖRÜŞMELERİN DEVAMLILIĞI İÇİN ÖNEMLİ”

Açıklamada, şunlar da kaydedildi:
“Barış sürecine önemli katkı sağlayacağına inandığımız güven artırıcı önlemler hususunda her iki tarafın da çalışmalarını yoğunlaştırmalarını bekliyoruz. Ayrıca, BM 1325 sayılı kararda belirtildiği ve vurgulandığı üzere barış süreçlerinde kadınların kilit rolünü de hatırlatmak isteriz. 
Yarınki toplantıda her iki liderin olumlu ve yapıcı tutum göstermelerinin, görüşmelerin devamlılığı için önemli olduğuna dair inancımızı paylaşır, kapsamlı bir çözümün önünün açılması ve sonuca ulaşılması için kararlı adımlar atılmasının her iki toplum liderinin sorumluluğu olduğunu belirtiriz.” 

(RÇ/FEZ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dörtyol-korkuteli Arasında Yangın...
Dörtyol-korkuteli Arasında Yangın...
Girne Merkez’de Yayalaştırma Ve Trafik Akış Yönlerinin Düzenlenmesi Projesiyle İlgili Halkın Katılımıyla “paydaş Toplantısı” Düzenlendi
Girne Merkez’de Yayalaştırma Ve Trafik Akış Yönlerinin Düzenlenmesi Projesiyle İlgili Halkın Katılımıyla “paydaş Toplantısı” Düzenlendi
Tc Milli Savunma Bakanı Akar, Denktaş’ın Anıt Kabrini Ziyaret Etti
Tc Milli Savunma Bakanı Akar, Denktaş’ın Anıt Kabrini Ziyaret Etti
Başkurdistanlı Sanatçı Vera Frolova’nın 30 Eserden Oluşan Resim Sergisi Açıldı
Başkurdistanlı Sanatçı Vera Frolova’nın 30 Eserden Oluşan Resim Sergisi Açıldı
Kalkanlı - Çamlıbel Anayolu üzerinde ölümlü kaza...
Kalkanlı - Çamlıbel Anayolu üzerinde ölümlü kaza...
Menteş: Kültürel mirasın korunması ve yeniden kullanılması teşvik edilmeli
Menteş: Kültürel mirasın korunması ve yeniden kullanılması teşvik edilmeli
Maliye Bakanlığı ile Kamu-İş arasında toplu İş sözleşmesi
Maliye Bakanlığı ile Kamu-İş arasında toplu İş sözleşmesi
Tarım Bakanı Oğuz, Gönendere’deydi
Tarım Bakanı Oğuz, Gönendere’deydi
Final Üniversitesi İle Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği İşbirliği Protokolü İmzaladı
Final Üniversitesi İle Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği İşbirliği Protokolü İmzaladı
Mesarya ovası cayır cayır yanıyor
Mesarya ovası cayır cayır yanıyor

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim