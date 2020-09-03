Ctp Heyeti Pile’yi Ziyaret Etti

ULUÇAY: “HİÇBİR GEREKÇE PİLE’DEKİ HALKIN KUZEY İLE BAĞINI KESMEK İÇİN GEÇERLİ BİR NEDEN OLARAK GÖRÜLEMEZ”

Lefkoşa, 3 Ağustos 20 (.): Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve milletvekillerinden oluşan bir heyet, Pile’yi ziyaret etti.

CTP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, CTP Milletvekili ve Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ziyarette yaptığı konuşmada, Pile’de iki toplumun bir arada yaşamasının Kıbrıs’ta çözümün güzel bir örneği olduğunu vurguladı.

Pile’nin birçok sıkıntısının bulunduğunu ifade eden Uluçay, “Bu sıkıntılara bir çözüm bulunamadı. Ancak pandemi döneminde yaşananlar, gerçekten içler acısı bir durumdu. Hiçbir gerekçe Pile’deki halkın kuzey ile bağını kesmek için geçerli bir neden olarak görülemez” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile ilgili ise Uluçay, önümüzdeki beş yılın hem iç, hem dış politikada çok önemli olduğunu söyledi.

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