Ctp Genel Başkanı Ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhürman, Sosyal Adalet Ve Karantinasız Girişlere Hayır Grubu Üyelerini Kabul Etti

Lefkoşa, 27 Ağustos 20 : Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Saffet Aşıksoy başkanlığındaki Sosyal Adalet ve Karantinasız Girişlere Hayır Grubu üyelerini kabul etti.
(AK/ŞEB) FOTOĞRAFLI
Lefkoşa, 27 Ağustos 20 : Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Saffet Aşıksoy başkanlığındaki Sosyal Adalet ve Karantinasız Girişlere Hayır Grubu üyelerini kabul etti.
Lefkoşa, 27 Ağustos 20 : Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Saffet Aşıksoy başkanlığındaki Sosyal Adalet ve Karantinasız Girişlere Hayır Grubu üyelerini kabul etti.
(AK/ŞEB) FOTOĞRAFLI