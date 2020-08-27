Ctp Genel Başkanı Ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhürman, Sosyal Adalet Ve Karantinasız Girişlere Hayır Grubu Üyelerini Kabul Etti

Lefkoşa, 27 Ağustos 20 : Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Saffet Aşıksoy başkanlığındaki Sosyal Adalet ve Karantinasız Girişlere Hayır Grubu üyelerini kabul etti.

CTP’den verilen bilgiye göre, görüşmede, yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakalarının son günlerde gösterdiği artış ele alınırken, buna yönelik alınabilecek önlemler ve atılabilecek adımlar da değerlendirildi.

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