banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99208
ALTIN
262.553
DOLAR
5.4574
STERLİN
6.6235
EURO
6.1176
İşçi diye geldi sapık çıktı
İŞÇİ DİYE GELDİ SAPIK ÇIKTI
Lefkoşa’da ev yangını
LEFKOŞA'DA EV YANGINI
Gazimağusa’da kavga!
GAZİMAĞUSA’DA KAVGA
Hastanede hırsızlık!
HASTANEDE HIRSIZLIK!
banner307
Flaş Haber
Zincirleme kaza!
Kapat

Ctp Gençlikten, Sonuç Odaklı Ve Ucu Açık Olmayan Müzakere Talebi

Lefkoşa, 8 Ağustos 19 (.): Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, Kıbrıs’ta çözüm parametreleri tartışıp, üzerinde anlaşılan parametrelerin dışına çıkmaya çalışmanın, çözümsüzlükten faydalanan kesimlerin siyasi amaçlarını beslediğini ileri sürerek, müzakerelerin, siyasi eşitlik tartışma konusu olmaktan çıkarılarak, sonuç odaklı ve ucu açık olmayan bir yöntemle başlamasını talep etti.

Ctp Gençlikten, Sonuç Odaklı Ve Ucu Açık Olmayan Müzakere Talebi

Lefkoşa, 8 Ağustos 19 (.): Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, Kıbrıs’ta çözüm parametreleri tartışıp, üzerinde anlaşılan parametrelerin dışına çıkmaya çalışmanın, çözümsüzlükten faydalanan kesimlerin siyasi amaçlarını beslediğini ileri sürerek, müzakerelerin, siyasi eşitlik tartışma konusu olmaktan çıkarılarak, sonuç odaklı ve ucu açık olmayan bir yöntemle başlamasını talep etti.

08 Ağustos 2019 Perşembe 17:00
Ctp Gençlikten, Sonuç Odaklı Ve Ucu Açık Olmayan Müzakere Talebi

Lefkoşa, 8 Ağustos 19 (.): Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, Kıbrıs’ta çözüm parametreleri tartışıp, üzerinde anlaşılan parametrelerin dışına çıkmaya çalışmanın, çözümsüzlükten faydalanan kesimlerin siyasi amaçlarını beslediğini ileri sürerek, müzakerelerin, siyasi eşitlik tartışma konusu olmaktan çıkarılarak, sonuç odaklı ve ucu açık olmayan bir yöntemle başlamasını talep etti.

 

CTP Gençlik Örgütü, liderlerin yarın gerçekleştireceği görüşmeyle ilgili açıklamasında “Bu gayriresmi görüşmede, liderlerin sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri ve gelecek için umut verici, yapıcı bir sonucun ortaya çıkması amacıyla ellerinden gelen her türlü çabayı göstermeleri” temennisinde bulundu.

 

Örgütün açıklaması şöyle:

 

“Crans Montana sürecinin çökmesi ile birlikte Kıbrıs sorununu çözme çalışmaları hem sekteye uğramış, hem de iki tarafta çözüm karşıtı çevreler Kıbrıs’ta BM parametreleri çerçevesinde bir çözümün olamayacağı yönünde propagandaya başlamıştır. Diyaloğun kesilmesi, çözüm çabalarının bitirilmeye çalışılması ve gerçekçi olmayan, daha fazla zaman kaybına yol açmaktan başka bir şeye yaramayacağı açık olan ‘alternatiflerin’ gündeme getirilmesi kabul edilebilir değildir.

banner317
 

Gerek Sayın Anastasiadis’in oyalama taktikleriyle gündeme getirdiği, müzakerelerdeki yerleşik ilkelerden ve temel parametrelerden uzak ve Kıbrıslı Türklerin hassasiyetlerini görmezden gelen ‘öneri’leri, gerekse hükümetin ‘ben yaparım olur’ anlayışıyla, bizleri uluslararası toplumdan koparmaya yönelik açıklamaları çözüm sürecine zarar vermektedir. Bizler, dünya vatandaşı olmak isteyen gençler olarak, Kıbrıslı Türkleri dünyadan koparmaya yönelik her türlü girişime karşı durmayı görev bilmekteyiz. Müzakerelerin ilerleyebilmesi, anlaşmazlıkların aşılabilmesi için geçmişte Kıbrıs müzakerelerinde ve dünyanın problemli bölgelerinde uygulanmış yöntemler vardır.

 

Kıbrıs’ta çözüm parametrelerini tartışmak, yıllardır üzerinde anlaşılan, kabul edilen parametrelerin dışına çıkmaya çalışmak çözümsüzlükten faydalanan kesimlerin yöntemleridir ve yalnızca onların siyasi amaçlarını beslemektedir. CTP Gençlik Örgütü olarak bu yöntemlere karşı durmak yönündeki sorumluluğumuzun bilincinde olduğumuzu bildirmek isteriz. Müzakerelerin, siyasi eşitlik tartışma konusu olmaktan çıkarılarak, sonuç odaklı ve ucu açık olmayan bir yöntemle başlamasını talep etmekteyiz.

 

Kıbrıs Sorunu görüşmeleri kapsamında görüşülmemiş, tartışılmamış hiçbir konu yoktur. Yapılması gereken bellidir ve bunun için gereken çözüm niyetidir. Bu çerçevede ilgili tüm tarafları, akılcı, tutarlı ve gerçekçi bir yaklaşımla, temel parametreler çerçevesinde müzakerelere davet ederken, Kıbrıs’ta kapsamlı federal çözüme ulaşma mücadelesinin hiçbir zaman son bulmayacağını hatırlatmak isteriz. Umudumuz, bu gayriresmi görüşmede, liderlerin sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri ve gelecek için umut verici, yapıcı bir sonucun ortaya çıkması amacıyla ellerinden gelen her türlü çabayı göstermeleridir.”

 

(FEZ/HÖ)

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarın elektrik kesintisi var
Yarın elektrik kesintisi var
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay, Tc Milli Savunma Bakanı Akar, Tc Genel Kurmay Başkanı Güler İle Kuvvet Komutanlarını Kabul Etti
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay, Tc Milli Savunma Bakanı Akar, Tc Genel Kurmay Başkanı Güler İle Kuvvet Komutanlarını Kabul Etti
Eğitim Ve Maliye Bakanlıklarında Bazı Daire Müdürleri Değişti
Eğitim Ve Maliye Bakanlıklarında Bazı Daire Müdürleri Değişti
Değirmenlik Çataldere Göleti’nin Su Kapasitesinin Arttırılması Görüşülüyor
Değirmenlik Çataldere Göleti’nin Su Kapasitesinin Arttırılması Görüşülüyor
UKÜ Çevre Bilimleri doktora programı yeni dönem öğrenci kayıtları başladı
UKÜ Çevre Bilimleri doktora programı yeni dönem öğrenci kayıtları başladı
GAÜ’den, KKTC üniversitelerinden mezun olanlara %50 burslu master fırsatı
GAÜ’den, KKTC üniversitelerinden mezun olanlara %50 burslu master fırsatı
Hukuk Muhakemeleri Usulü (değişiklik) Yasa Tasarısı Komitede Görüşüldü
Hukuk Muhakemeleri Usulü (değişiklik) Yasa Tasarısı Komitede Görüşüldü
Denktaş: “Türkiye'nin adadaki Türk varlığını ebediyen korumaya kararlı olduğunun en açık kanıtı”
Denktaş: “Türkiye'nin adadaki Türk varlığını ebediyen korumaya kararlı olduğunun en açık kanıtı”
Ktams İle Kamu Sen Yarın Merkezi Cezaevi’nde Eylem Yapıyor
Ktams İle Kamu Sen Yarın Merkezi Cezaevi’nde Eylem Yapıyor
Dr. Fazıl Küçük Vakfı’ndan burs duyurusu
Dr. Fazıl Küçük Vakfı’ndan burs duyurusu

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim