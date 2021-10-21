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CTP yerel seçimlerle ilgili aday tanıtımına dün akşam Akdoğan’da devam etti

21 Ekim 2021 Perşembe 15:00
CTP yerel seçimlerle ilgili aday tanıtımına dün akşam Akdoğan’da devam etti

AKDOĞAN’DA AHMET LATİF YENİDEN CTP ADAYI

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 2022 yılının Haziran ayında gerçekleştirilecek yerel seçimlerle ilgili aday tanıtımına dün akşam Akdoğan’da devam etti.

CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre etkinlikte konuşan Akdoğan Belediye Başkanı ve CTP Akdoğan Belediye Başkan Adayı Ahmet Latif, 7 yılı aşkın süredir Akdoğan’a hizmet ettiğini kaydetti. Latif, “Bu sürede edindiğim tecrübe ve hizmetlerimle, sizlere layık olmaya özen gösterdim” dedi. Bu şerefli görevin tekrardan kendisine layık görüldüğü için teşekkürlerini sunan Latif, bunun kendisi için bir gurur olduğunu belirtti.

Etkinlikte Genel Başkan Tufan Erhürman, Akdoğan Belediye Başkanı ve CTP Akdoğan Belediye Başkan adayı Ahmet Latif konuşma yaptı. Etkinliğe bölge halkı da katıldı.

ERHÜRMAN: “AKDOĞAN’IN 7 YILDA NEREDEN NEREYE GELDİĞİ ORTADA”

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Akdoğan’daki etkinliğe katılarak konuşma yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ahmet Latif’le 7 yılı geride bıraktıklarını, geride kalan bu süreçte Akdoğan’ın nereden nereye geldiğinin ortada olduğunu kaydetti.

Verilen emeğin tırnaklarla kuyu kazılarak verilen emek olduğunun altını çizen Erhürman, Akdoğan’ın köyden kente doğru yürüdüğünü ifade etti. Ülkede yapılan her güzel işi bozmak isteyenler olduğunu da söyleyen Erhürman, “Bu konuda Akdoğan halkı uyanık. Yeniden Ahmet Latif’le yola devam edilecek” dedi.

CTP’li belediye başkanlarının görevde olduğu bölgelerde götürülen hizmetin herkesin malumu olduğunu dile getiren Erhürman, “Yerelde öz kaynaklarımızla kendi ayaklarımız üstünde duruyoruz. Merkezde de aynısını yapacağız” şeklinde konuştu.

LATİF: “YARIM KALAN PROJELER TEK TEK HAYATA GEÇECEK”

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, hep birlikte bu onurlu yolu kol kola yürümeye devam edeceklerini söyledi ve “Ortak geleceğimize hep birlikte sahip çıkacağız” dedi.

Köyden, kente hedefiyle bugüne kadar birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Latif, “Çocuk parkları inşa ettik. Spor tesisleri yaptık ve sağlıklı merkezlerde yetişebilmeleri için Gençlik Merkezi oluşturduk. Kültür Evi açtık. Piknik Alanı düzenledik” diye konuştu. 3’üncü dönemde ertelemek zorunda kaldıkları projeleri teker teker hayata geçireceklerine dikkat çeken Latif, yarım kalmış projelerin hayata geçmesi için hızla ve azimle çalışacaklarını vurguladı. Akdoğan’ı daha yaşanır bir belde yapmak için onay isteyen Latif, “Akdoğan’ın tüm insanlarına ayrımsız hizmet etmek, benim ve ekibim için bir şereftir” dedi.

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Son Güncelleme: 21.10.2021 16:10
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