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CTP, yerel seçimlere yönelik 7 bölgede adaylarını belirledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 2022 yılının haziran ayında gerçekleştirilecek yerel seçimlere yönelik yedi bölgede adaylarını belirledi.  

28 Eylül 2021 Salı 18:15
CTP, yerel seçimlere yönelik 7 bölgede adaylarını belirledi

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, adaylık için müracaat kabul edilen bölgelerde başvuran isimler, dün akşam gerçekleştirilen Parti Meclisi (PM) toplantısında değerlendirildi ve bölgelerde belirlenen isimler oybirliğiyle onaylandı. 

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PM tarafından adaylığı onaylanan ve tanıtımları ekim ayı itibarıyla başlayacak adaylar şunlar: 

Mağusa Belediye Başkanlığı için Dr. Süleyman Uluçay, Akdoğan Belediye Başkanlığı için Ahmet Latif, Geçitkale Belediye Başkanlığı için Hasan Öztaş, Dikmen Belediye Başkanlığı için Yüksel Çelebi, Lapta Belediye Başkanlığı için Emre Efendi, Esentepe Belediye Başkanlığı için İbrahim Beyazbayram ve Lefke Belediye Başkanlığı için Aziz Kaya.” 

İlk aday tanıtım etkinliği, 4 Ekim Pazartesi günü saat 19.30’da Mağusa Belediyesi için gerçekleştirilecek.

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Son Güncelleme: 28.09.2021 19:10
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