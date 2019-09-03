banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98826
ALTIN
284.897
DOLAR
5.7456
STERLİN
6.9327
EURO
6.2999
İzinsiz ikamet eden 2 kişi tutuklandı
2 KAÇAK DAHA TUTUKLANDI
15 yaşındaki genç aranıyor
KAYIP ARANIYOR
Dönülmeyecek yerden dönmeye çalışınca kaza kaçınılmaz oldu
ZİNCİRLEME KAZA!
Hava durumu
HAVA DURUMU
banner306

CTP ve Edon Gençlik Kampı düzenledi

Erhürman: “Federal çözüm hedefine bir an önce varmalıyız”

CTP ve Edon Gençlik Kampı düzenledi

Erhürman: “Federal çözüm hedefine bir an önce varmalıyız”

03 Eylül 2019 Salı 14:47
CTP ve Edon Gençlik Kampı düzenledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü ile EDON, geçtiğimiz hafta sonu Girne’deki Olive Tree Otel’de “Reunite_cy” projesi kapsamında iki toplumlu ortak kamp düzenledi. 

1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kampta geçiren gençler, uzun yıllar önce 1 Eylül’de hayatını kaybeden Mehmet Toykan Yorgancı’nın (Toyki) anısına otel bahçesine zeytin ağacı dikti. 

CTP’den yapılan açıklamaya göre, hem panellerin düzenlendiğidi, hem de çeşitli aktivitelerin gerçekleştiği kampın ilk günü yapılan panele konuşmacı olarak CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu katıldı. Reunite_Cy kampının ikinci gününde ise Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Ali Tuncay “Ortak Kültürel Miras” adlı paneli gençlere sundu. 

banner317
Kampın ilk günü gerçekleştirilen “Kıbrıs sorunu: Çözüme Giden Yol ve Bizim Rolümüz, Kıbrıs Konusundaki Problemler ve Federal Çözümü Desteklemenin Önemi” adlı panelde Genel Başkan Tufan Erhürman ve AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu konuşma yaptı ve gençlerin Kıbrıs Sorununa yönelik sorularına cevap verdi. 

Kıbrıs’ta federal çözüm hedefine bir an önce ulaşılması gerektiğinin altını çizen Tufan Erhürman, sonuç alamayacakları bir müzakere sürecine girmenin bir anlamı olmadığını söyledi. Siyasi eşitlik tartışmasının artık ortadan kaldırılması gerektiğini dile getiren Erhürman, ucu açık bir müzakere süreci yerine sonuç odaklı müzakereyi tercih ettiklerini belirtti. Erhürman, Kıbrıslı Türklerin bir an önce çözüme ulaşmak istediğini de sözlerine ekledi. 

Panelde söz alan AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu da, sol partilerin yaptığı iş birliklerinin çok büyük önem taşıdığını, adada kalıcı bir çözüm olması halinde bunu sol partilerin ortak çalışması sayesinde olacağını söyledi. Kendileri için tek çarenin federal çözüm olduğunu dile getiren Kiprianu, bunun dışında hiçbir alternatifleri olmadığını vurguladı. 


 

Son Güncelleme: 03.09.2019 18:25
Anahtar Kelimeler:
EdonCtpGençlik Kampı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hükümet 300 günde hayata geçecek projelerini açıkladı...
Hükümet 300 günde hayata geçecek projelerini açıkladı...
Hükümetin icraatları filmle anlatıldı
Hükümetin icraatları filmle anlatıldı
Uluslararası endüstri mühendisliği konferansı DAÜ’de başladı
Uluslararası endüstri mühendisliği konferansı DAÜ’de başladı
Tatar: “Biz hizmet için geldik, hizmet için var olacağız”
Tatar: “Biz hizmet için geldik, hizmet için var olacağız”
Cumhurbaşkanı Akıncı-Lute görüşmesi tamamlandı
Cumhurbaşkanı Akıncı-Lute görüşmesi tamamlandı
Akpınar, “Uluslar Projesi ile KKTC’yi, tüm dünya üzerinde tanıtma eylemi içerisinde olacağız
Akpınar, “Uluslar Projesi ile KKTC’yi, tüm dünya üzerinde tanıtma eylemi içerisinde olacağız
Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Lifecell Digital Extend ile iş birliği anlaşması yaptı
Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Lifecell Digital Extend ile iş birliği anlaşması yaptı
Taçoy El-Sen’in grev kararını yorumladı
Taçoy El-Sen’in grev kararını yorumladı
Cumhurbaşkanı Akıncı, Lute ile yeniden bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Akıncı, Lute ile yeniden bir araya geldi
Türk ile rum tarafı karşılıklı tablo ve kayıt iadesi yaptı
Türk ile rum tarafı karşılıklı tablo ve kayıt iadesi yaptı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim