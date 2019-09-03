CTP ve Edon Gençlik Kampı düzenledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü ile EDON, geçtiğimiz hafta sonu Girne’deki Olive Tree Otel’de “Reunite_cy” projesi kapsamında iki toplumlu ortak kamp düzenledi.

1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kampta geçiren gençler, uzun yıllar önce 1 Eylül’de hayatını kaybeden Mehmet Toykan Yorgancı’nın (Toyki) anısına otel bahçesine zeytin ağacı dikti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, hem panellerin düzenlendiğidi, hem de çeşitli aktivitelerin gerçekleştiği kampın ilk günü yapılan panele konuşmacı olarak CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu katıldı. Reunite_Cy kampının ikinci gününde ise Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Ali Tuncay “Ortak Kültürel Miras” adlı paneli gençlere sundu.

Kampın ilk günü gerçekleştirilen “Kıbrıs sorunu: Çözüme Giden Yol ve Bizim Rolümüz, Kıbrıs Konusundaki Problemler ve Federal Çözümü Desteklemenin Önemi” adlı panelde Genel Başkan Tufan Erhürman ve AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu konuşma yaptı ve gençlerin Kıbrıs Sorununa yönelik sorularına cevap verdi.

Kıbrıs’ta federal çözüm hedefine bir an önce ulaşılması gerektiğinin altını çizen Tufan Erhürman, sonuç alamayacakları bir müzakere sürecine girmenin bir anlamı olmadığını söyledi. Siyasi eşitlik tartışmasının artık ortadan kaldırılması gerektiğini dile getiren Erhürman, ucu açık bir müzakere süreci yerine sonuç odaklı müzakereyi tercih ettiklerini belirtti. Erhürman, Kıbrıslı Türklerin bir an önce çözüme ulaşmak istediğini de sözlerine ekledi.

Panelde söz alan AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu da, sol partilerin yaptığı iş birliklerinin çok büyük önem taşıdığını, adada kalıcı bir çözüm olması halinde bunu sol partilerin ortak çalışması sayesinde olacağını söyledi. Kendileri için tek çarenin federal çözüm olduğunu dile getiren Kiprianu, bunun dışında hiçbir alternatifleri olmadığını vurguladı.



