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CTP Ve BKP İşbirliği İçin Anlaştı

11 Kasım 2022 Cuma 14:30
CTP Ve BKP İşbirliği İçin Anlaştı

“Mevcut statüko sürdürülebilir değil…”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) iş ve güç birliği yapmak üzere anlaştı.

Kıbrıs’ta mevcut statükonun sürdürülebilir olmadığı belirten iki parti, yerel seçimlerden başlayarak önümüzdeki süreçte iş ve güç birliği yapma kararı aldı, ortak deklarasyon yayınladı.

Verilen bilgiye göre, heyetler bugün CTP Genel Merkezinde bir araya geldi. Görüşmede CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, MYK üyesi Birol Karaman, Muhittin Tolga Özsağlam ve Ürün Solyalı hazır bulundu.

Toplantıya BKP adına Genel Başkan İzzet İzcan, Genel Sekreter Salih Sonüstün, MYK üyeleri Münür Özdiren, Ülker Fahri, Fatoş Dede, Hüseyin Yılmaz Yaşarcan ve Hüseyin Avcı katıldı.

Yerel, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendiren heyetler, yerel koşulların sonucu olarak iş ve güç birliği yapma noktasında fikir birliğine vardı. Ortak deklarasyon bir başlangıç metni olarak kamuoyuna da duyuruldu.

CTP ve BKP heyetleri önümüzdeki süreçte başta yerel seçimler olmak üzere çeşitli konularda fikir, düşünce ve iş birliği geliştirilmesinin koşullarını aramak üzere kararlılıklarını da ortaya koydu.

Ortak deklarasyon şu şekilde:

Cumhuriyetçi Türk Partisi ile Birleşik Kıbrıs Partisi 11 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirmiş oldukları ortak toplantıda;

Kıbrıs’ta mevcut statükonun sürdürülebilir olmadığı gerçeğinden hareketle, Kıbrıslı Türklerin toplumsal varlığının geliştirilmesi ve iradesinin hayat bulması noktasında mücadelenin yükseltilebilmesi için ve

Kıbrıs’ta BM parametreleri çerçevesinde iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı bir federasyona ulaşılabilmesi yönündeki çabaların her düzeyde yoğunlaştırılabilmesi için,

25 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimlerden başlamak üzere, önümüzdeki süreçte iş ve güç birliği yapma kararı almıştır.”

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Son Güncelleme: 11.11.2022 17:23
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