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CTP: “Toplumun sizden beklentisi külliye değil, sorunlara çözümdür”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), ekonomi, eğitim ve sağlıkta birçok sıkıntı yaşanırken hükümetin külliye kararının kabul edilemez olduğunu belirterek, halkın beklentisinin külliye değil, sorunlara çözüm bulunması olduğunu vurguladı..

21 Eylül 2021 Salı 18:30
CTP: “Toplumun sizden beklentisi külliye değil, sorunlara çözümdür”

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, hükümetin halkın temel sorunlarından uzak, ülke insanını küçük düşüren, itibarsızlaştıran tavırlar sergilemeye devam ettiği ve memleketi kaosa sürüklediği savunuldu.
“Halkımızın ekonomik darboğazdan geçtiği bu günlerde külliye yapımı için adım atmak insanımızın aklıyla dalga geçmektir” denilen açıklamada, hükümete, “halkın refahı ve geleceği adına hiçbir icraat yapamama ve ekonomiyi, sağlığı ve eğitimi kaosa sürükleme” eleştirisi yapıldı.

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Külliye mimarına Bakanlar Kurulu kararıyla yurttaşlık verilmesinin ise ayrı bir eleştiri konusu olduğu denilen açıklama, şöyle devam etti:
“Bu davranış hem mimar/mühendislerimizi, hem de yasayla kurulmuş olan meslek odalarımızı yerle bir etmekte, itibarsızlaştırmakta ve yok hükmünde saymaktır. Ülkemizde her meslek grubunda işin ehli olan gençlerimiz ve işinde uzman vatandaşlarımız mevcuttur. Herhangi bir iş için kendi vatandaşını görmezden gelmek kabul edilebilir bir durum değildir. Kıbrıslı Türkler kendi kurum ve kuruluşlarına geçmişte olduğu gibi gelecekte de sahip çıkacaktır. Kurum ve kuruluşlarımıza sahip çıkmak ilk olarak kendi değerlerimize ve insanımıza sahip çıkmaktan geçmektedir.”
Açıklamada, hükümete, istifa edip, erken seçimin önünü açma çağrısı yapıldı.

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Son Güncelleme: 21.09.2021 20:14
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