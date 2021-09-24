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CTP, Teknecik Santrali’ne alınan akaryakıtla ilgili Başbakanlık önünde eylem yaptı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın ve Gençlik Örgütleri, Teknecik Elektrik Santrali’ne temin edinen akaryakıtın “ihalesiz alınması” ve “zararlı olması” nedeniyle Başbakanlık önünde eylem yaptı.

24 Eylül 2021 Cuma 19:30
CTP, Teknecik Santrali’ne alınan akaryakıtla ilgili Başbakanlık önünde eylem yaptı

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, eyleme katılanlar, halk sağlığının tehlikeye atıldığını öne sürerek, hükümeti pankartlarla istifaya davet etti.

Eylemde okunan basın açıklamasında, Bakanlar Kurulu kararıyla KIB-TEK için temin edilen akaryakıtın, satın alma prosedürlerine uygun olmadığı ve sivil toplum örgütlerinin girişimleriyle alınan ve bağımsız bir laboratuvarda incelenen numune örneklerinde birçok parametrenin limit üstü olduğunun ortaya çıktığı ileri sürüldü.

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Başbakanlık ve ilgili kurumların yakıtın temiz olduğunu iddia ederek, doğruyu saptırmaya çalıştığı savunulan açıklamada, akaryakıta bağlı solunan kirli havanın, işlevini kaybeden makinelerin ve buna bağlı gelişecek tüm sorunların sorumlusunun hükümet olacağı belirtildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

“KIB-TEK, Kıbrıs Türk toplumunun en önemli kurumlarındandır. Birçok emekçinin, gece gündüz demeden risk altında çalıştığı bir kurumdur. KIBTEK, Kıbrıs Türk toplumunun rızkından ayırdıklarıyla gelişmiştir. Hayatın her alanına zarar veren bu Azınlık Hükümeti, şimdi de elini KIB-TEK’e ve çevreye uzatmıştır. Halk sağlığı ve tüm canlıların yaşamı tehdit altındadır. Dünya, yenilenebilir ve temiz enerji üretmenin öneminden bahsetmekte, bu bağlamda çalışmalarına yön vermektedir. Azınlık Hükümeti ise hala çağ dışı yöntemlerle, çevreyi ve halk sağlığını tehlikeye atarak hükümette kalma hesapları içerisindedir. “

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Son Güncelleme: 24.09.2021 19:54
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