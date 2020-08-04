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CTP, Tatar, Ataoğlu ve Arıklı’nın birlikte Ankara’ya gidişine tepki gösterdi

04 Ağustos 2020 Salı 18:12
CTP, Tatar, Ataoğlu ve Arıklı’nın birlikte Ankara’ya gidişine tepki gösterdi
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“CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ÖNCESİNDE KIBRIS TÜRK HALKININ SİYASİ İRADESİNE AÇIK BİR MÜDAHALEDİR”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar'la birlikte Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın davetiyle Ankara'ya gitmesinin 11 Ekim tarihinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Kıbrıs Türk halkının siyasi iradesine açık bir müdahale olduğunu iddia etti.

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CTP’den yapılan yazılı açıklamada, “Gerek hükümet tartışmalarına gerekse Cumhurbaşkanlığı seçimine dönük olduğu aşikâr bu müdahalenin kabul edilmesi mümkün değildir. Bu davet ve davete icabet edenler demokrasimize ve toplumsal irademize büyük yara açmıştır. CTP, geçmişte olduğu gibi bugün de bu tür müdahaleci hamleleri ve yaralayıcı girişimleri reddetmektedir.” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, bu hamlenin gerek toplumsal bütünlük gerekse TC-KKTC arasındaki ilişkiler açısından olumlu sonuç vermesinin mümkün olmadığı kaydedilerek, “CTP’nin konuyu yetkili organlarında değerlendireceğine, toplumun farklı kesimleriyle de istişare içerisinde gerekli adımları atacağına kimsenin şüphesi olmasın.” denildi.

Son Güncelleme: 04.08.2020 18:33
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