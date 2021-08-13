CTP: “Siyasi istikrar, güvenlik ve refah sunan yegane çözüm modeli federasyondur”

CTP, Kıbrıs Türk halkının federal çözüme ilişkin iradesinin baki olduğuna işaret ederek, “Sayın Tatar’ın ‘federasyonun öldüğü’ ve ‘halk desteğinin iki devletli çözümden yana olduğu’ yönündeki açıklamalarının, Kıbrıslı Türklerin dünyayla ve uluslararası hukukla bütünleşme iradesine sırt çevirmek anlamına geldiği” görüşünü öne sürdü.

CTP’den yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Tük halkının 24 Nisan 2004 tarihli halk oylamasında verdiği onayın; “Kıbrıs’ta siyasi eşitliğe dayalı, karşılıklı kabul edilebilir, sürdürülebilir ve güvenli bir çözüm modeli” olduğu belirtildi.

“DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 40’I FEDERAL DEVLETLERLE YÖNETİLİYOR”

“Bunun da adı, haklı bir Türk tezi olan federasyondur” denilen açıklamada, dünya nüfusunun yüzde 40’ının federal devletler tarafından yönetildiğine işaret edildi.

Federal devletlerin tek ve çok toplumlu olabilen, eşitliğe dayalı ortaklık modelleri olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Federal ortaklığın başlıca amaçlarından birisi, ortakların kendi başlarına yapamayacaklarını diğeriyle birleşerek yapabilmesidir. Kendi özerk varlıklarını ortadan kaldırmadan, ortak aidiyetlerine bağlı kalarak bir birliktelik kurmaktır.

Kültürel etnik kimlik ancak bir federasyonda varlığını koruyabilecektir. Kıbrıs özelinde müzakere edilen federasyonda, özerklik prensibinden hareketle kurucu devletler kendi kendilerini yönetirler. Aynı zamanda ülkenin bütününde eşit siyasi statüde federal organlarda en az bir olumlu oy şartıyla alınacak kararlarda etkili katılım gösterirler.

Bir kurucu ortak diğerine üstünlük sağlayamaz çünkü her ikisi de yetkilerini Federal Anayasa’dan alırlar. Anayasa da toplumların oluruyla oluşturulur.”

CTP, Kıbrıslı Türklerin tarih boyunca azınlık olmayı asla kabul etmediği için kendi vatanında eşitlik mücadelesi verdiğine işaret ederek, “Eşitlik, sadece BM kararları ve parametrelere bağlı federasyonla mümkündür. Eşitliğe dayalı federasyon, Kıbrıs’ın bir başka ülkeye bağımlılığını önleyecek yegane çözümdür” açıklamasında bulundu.

Kıbrıslı Türklerin, gerek kapsamlı çözümle birlikte oluşacak devlette, gerekse tüm ada üzerindeki ve etrafındaki haklarını elde etmesinin sadece federal çözümle mümkün olduğu savunulan açıklamada, şunlara yer verildi:

“Tüm dünya ülkelerinin yanı sıra Avrupa Birliği de Kıbrıs’ta iki ayrı devleti kabul etmeyeceğini resmen açıklarken, Kıbrıslı Türklerin AB vatandaşlığının devamı sadece Federal Kıbrıs Cumhuriyeti ile mümkün olacaktır.

“SİYASİ İSTİKRAR, GÜVENLİK VE REFAH SUNAN YEGANE ÇÖZÜM MODELİ FEDERASYONDUR”

Siyasi soruna sahip bölünmüş ülke veya toplumlarda, elde edilmesi çok zor olan kalıcı barış ve gerçek demokrasi, sadece birleşmeyle mümkün olacaktır. Siyasi istikrar, güvenlik ve refah sunan yegane çözüm modeli federasyondur.

Bu gerçekler ışığında, Kıbrıs’ta çözüm ya federasyon zemininde olacaktır ya da süregelen durum ve sonuçları devam edecektir. Bugün var olan durumun sürdürülemez olduğundan hareketle, federasyon modelinin bu şekilde yok hükmünde sayılması, Kıbrıslı Türklerin aleyhinedir ve kabul edilemezdir.

Kıbrıs Türk halkı kendi kendini yönetmeye muktedir, Kıbrıs tarihinin tüm aşamalarında süregelen zorluklar karşısında kendi vatanında var olmayı ve ayakta durmayı başarmış onurlu bir halktır. Kıbrıslı Türkler bugünden yarına da aynı şekilde yürüme kararlılığını sürdürecektir. Türkiye ile ilişkilerin karşılıklı saygıya dayalı bir biçiminde devam etmesi, Kıbrıslı Türklerin haklı mücadelesinde önemli bir güç kaynağı olacağı kesindir.”

“KIBRIS TÜRK HALKI TÜRKİYE’NİN HER KOŞULDAKİ DESTEĞİNİ HER ZAMAN TAKDİRLE KARŞILAR”

CTP, Kıbrıs Türk halkının, Türkiye’nin her koşuldaki desteğini her zaman takdirle karşıladığını ve teşekkürü bir borç bildiğini, bunun son örneğinin de devam eden bu pandemi döneminde sergilenen desteğe gösterilen güçlü takdir olduğunu kaydetti.

Kıbrıslı Türklerin onurlarıyla ve kararlılıkla yürüttüğü kapsamlı çözüm mücadelesinin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından yok sayıldığını, bunun da asla kabul edilemez olduğunu belirten CTP, “Uluslararası hukuka bağlı kalarak, ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde bir çözüm için sonuna kadar mücadelesini sürdürecektir. Sayın Tatar’ın gerçeklikle bağdaşmayan iki devletli çözüm hayaline Kıbrıslı Türklerin geleceğini kurban etmeyeceğiz” dedi.

CTP, çağdaş evrensel değerlere bağlı kalarak Kıbrıs Türk halkının kendi kendini yönetme mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini, Türkiye’nin katkısı ile öngörülen tüm projelerin hayata geçmeleri sürecinde, kendi kurumsal varlığını, demokratik ve laik anlayışını, sosyal politikaları, eğitim müfredatını, hukuk düzenini ve insan kaynaklarının korunmasının takipçisi olmaya devam edeceğini vurguladı.