CTP: “Seçim yasaklarına günler kala LTB’nin 10 milyon TL borçlanma kararını endişe ile izliyoruz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) “Cumhurbaşkanlığı seçimi yasaklarına günler kala Lefkoşa Türk Belediye (LTB) Meclisi’ne apar topar getirilen ve oy çokluğu ile onaylanan 10 Milyon Türk liralık yeni borçlanmayı” endişeyle izlediğini belirtti.

CTP’den yapılan yazılı açıklamada, “Yaklaşık bir ay önce belediye meclisine getirilen bütçenin içerisinde yer almayan bu borçlanma, bir hafta önce belediye meclis üyelerimizin gündemine getirilmiş ve seçim yasaklarından önce alelacele meclis gündemine taşınmıştır.” ifadeleri kullanıldı.



“Geçmişte bir belediye başkanı zamanında yapılan borç yapılanması dışında ilk defa bu kadar büyük miktarda bir borçlanmanın Cumhurbaşkanlığı seçimi yasaklarına günler kala gündeme gelmesinin endişe verici olduğu” iddia edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Dahası borcun içeriğine baktığımızda, gerekçe olarak 6 Milyon TL olan miktarının proje için, 4 Milyon TL olan miktarının ise nakit olarak belediye kasasına konulması amacıyla istendiğini görmekteyiz.

Bugüne kadar bu ölçekteki projeleri dış fonlar ile yapmayı başaran Lefkoşa Türk Belediyesi’nin, bugün belediyenin içinde bulunduğu ekonomik durum göz önüne alındığında dış fonlardan yararlanmanın daha da önemli olduğuna inanıyoruz.

Buna ek olarak Cumhurbaşkanlığı seçimine 2 ay kalmışken belediye kasasında sıcak para bulundurmak için yapılan 4 Milyon TL borçlanmayı ise doğal olarak bizlere 2010 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi borçlanılan 10 Milyon sterlinlik miktarı hatırlatmaktadır.

Bu sebeplerden dolayı LTB Meclisi’nde oylanan yeni borçlanma gündemine meclis üyelerimizin onay vermediğini ve konunun takipçisi olacağını kamuoyuna duyururuz. “