CTP “Rum Yönetimi’nce Salgın Kapsamında Yürürlüğe Konan Önlemlerin Yeşil Hat Tüzüğü’ne Uygunluğunun Takipçisi Olacağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nce (GKRY) salgın kapsamında yürürlüğe konan önlemlerin Yeşil Hat Tüzüğü’ne uygunluğunun takipçisi olacağını açıkladı.
Konuyla ilgili CTP’den yapılan açıklamada, GKRY’nin yasa dışı göçü önleme gerekçesiyle Yeşil Hat Tüzüğü uygulama koduna yapmış olduğu ve 14 Şubat 2020 tarihinden bu yana yürürlükte olan değişiklik kararını yürürlükten kaldırdığı kaydedildi.
“KARARIN İPTALİNİ MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ”
GKRY tarafından Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde geçişlere yönelik kısıtlamaların ise halen yürürlükte olduğunu hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:
“Bu vesileyle, Rum Yönetimi’nce salgın kapsamında yürürlüğe konan önlemlerin Yeşil Hat Tüzüğü’ne uygunluğunun takipçisi olacağımızı, ayrıca Tüzüğün amacına hizmet edecek şekilde uygulanmasına ve gerek Kıbrıslı Türk ticari araçların Güney’e geçişlerine, gerekse işlenmiş gıda ürünlerinin ticaretine yönelik çabalarımızı devam ettireceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.”