CTP Paşaköy’deydi

ŞAHALİ: “ÜRETİCİLERİN DOĞRU ŞEKİLDE DESTEKLENMESİNİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ”

AKANSOY: “MECLİS’E GELEN MÜZAKERE TUTANAKLARINI DAHİ OKUMAYAN MUHALEFET VEKİLLERİ KÜRSÜYE ÇIKIP “ŞOV YAPIYOR”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kıbrıs sorununda yaşanan gelişmeleri ve hükümet icraatlarını paylaşmak için sürdürdüğü köy toplantılarına dün akşam Paşaköy’de devam edildi.

Mağusa İlçesi’nin organize ettiği toplantıda Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Milletvekilleri Asım Akansoy, Armağan Candan ve Salahi Şahiner yer alarak yurttaşların sorularını yanıtladı.

CTP basın bürosunun açıklamasına göre yaklaşık iki saat süren toplantının açılış konuşmasını Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp yaptı.

AKANSOY: “TUTANAKLARI DAHİ OKUMUYORLAR, SADECE ŞOV YAPIYORLAR”

CTP Kıbrıs Çalışma Grubu üyesi Milletvekili Asım Akansoy, Kıbrıs sorununda yaşanan gelişmeleri aktardığı konuşmasında son günlerin moda yorumu olan “sıkıldık” ruh halini kabul etmediklerini, kimsenin halkı maceraya sürüklemeye hakkı olmadığını, elde edilen hakların geriye götürülemeyeceğini söyledi.

Meclis’e gelen müzakere tutanaklarını dahi okumayan muhalefet vekillerini kürsüye çıkıp “şov yapmakla” eleştiren Akansoy, Kıbrıs sorununun federal temelde çözülmesi gerektiğini ve garantörler de dahil tüm tarafların çıkarının bu olduğu görüşünü belirtti.

Akansoy, BM parametreleri çerçevesinde sorunun çözüleceğini, Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarının orada net bir şekilde altının çizildiğini söyledi.

Doğal gaz konusunun önemine de değinen Akansoy, çıkarılacak kaynaklarda Kıbrıslı Türklerin de hakkı olduğunu, bölgede Türkiye’nin de uluslararası anlaşmalardan doğan hakları bulunduğunu ve gerginliklerin bir fayda sağlamayacağını, aklıselimin galip gelmesi gerektiğini ifade etti.

ŞAHALİ: “DEVLETİN EKONOMİK GÜCÜNÜ ARTIRMAK İÇİN ÇABALIYORUZ”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ise üretimleri dışarıya satma konusunda yaşanan sorunları paylaştığı konuşmasında, rekabet edebilirlik düzeyinin düşük olduğunu, Kıbrıs sorununun sürmesi nedeniyle ticaretin Türkiye üzerinden yapıldığını ve bunun da maliyetleri yükselttiğini söyledi.

Şahali, üretim için ihtiyaç duyulan girdilerin maliyetinin yüksek olduğunu kendilerinin görevlerinin de bunları düşürmek olduğunu belirterek Kıbrıs sorunu çözülene kadar yapılması gerekenleri yapmak zorunda olduklarına değindi.

Bu yıl yağışların iyi gittiğini, tarımsal açıdan verimli bir yılın içinde olduklarını kaydeden Şahali, geçen sene arpadan çok saman ithal ettiklerini ve bunu dövizle yaptıklarını bu yıl böyle bir sıkıntı beklemediklerini belirtti.

Su yönetimi konusunda da bilgi veren Şahali, “Türkiye’den gelen suyun tüm bölgelere dağıtımı tamamlandığında 45 milyon metreküp suyu içme amaçlı tüketmeye başlayacağız. Bu rakam yıllık tüketimimizin üçte biri yani ülkemize yağan bir damla suyu dahi tutmamız gerekir. Bu yöndeki çalışmalarımız ciddiyetle sürüyor” dedi.

Şahali, iklim değişiklikleri ve su sıkıntısına karşı hazırlıklı olmak zorunda olduklarını da vurguladı. Ülkenin gerçekten çok zor bir yıl atlattığını, hasarları bir günde telafi etmenin mümkün olmadığını kaydeden Şahali, ekonomiye taze kaynak girmediğini belirterek, 2019 yılı bütçesinde açık bulunduğunu, bu açığı kapatmaya çalıştıklarını ancak kaynakların da sınırlı olduğunu söyledi.

Harcamaların ülke kaynaklarından yapılabilmesi için normalleşmeler olması gerektiğini ifade eden Şahali, Türkiye’den başka hiçbir ülke ile ilişkinin olmaması nedeniyle koşulların daha da zor olduğunu belirtti. Devletin ekonomik gücünü artırmak için çabaladıklarını belirten Şahali, verimliliğin esas olduğunu, maksimum fayda beklentisiyle kaynakları tarım sektörüne aktarmaya çalıştıklarını anlattı.

Şahali, “Yeni başlayan, gelişmekte olan işletmelerin sektörde tutunmaları için devlet desteğine ihtiyaç duyduklarını bilerek değerlendirmemizi yaptık. Tarım Bakanlığı olarak üreticilerin doğru şekilde desteklenmesini çok önemsiyoruz. Doğru dürüst, kalıcı ve verimli bir sistem yaratmaya çalışıyoruz” dedi.