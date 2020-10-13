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CTP Parti Meclisi 2'nci tur kararını açıkladı!

CTP Parti meclisi kararını açıkladı.

13 Ekim 2020 Salı 21:59
CTP Parti Meclisi 2'nci tur kararını açıkladı!
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Bu akşam toplanan CTP Parti Meclisi Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 2'nci turunda Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı'ya destek kararı aldı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Parti Meclisi 13 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda aşağıdaki kararı almıştır:

“CTP, Cumhurbaşkanlığı seçim süreci boyunca diyalog, uzlaşı ve çözüm ihtiyacını dile getirmiş, halkımızın içeride ve dışarıda karşı karşıya olduğu sorunların büyüklüğünün altını çizmiş ve bu sorunların altından ancak halkı bütünleştirici bir yaklaşımla kalkılabileceğini vurgulamıştır. Bu nedenledir ki seçimin ilk turunda ortaya çıkan gerilimin düşürülmesi ve tüm tarafların akıl yoluna davet edilmesi için azami çaba gösterilmiştir.

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18 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek olan ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçiminin öncesinde de, gerilimin düşürülmesi ve halkımızın iradesini özgür bir biçimde sandığa yansıtabileceği sağduyulu bir ortamın oluşması demokrasiye olan inancımız çerçevesinde bizim için son derece önemlidir. Bu çerçevede, tüm tarafların demokratik ortamı bozucu her türlü hamleden kaçınması gerektiğini belirterek, halkımızı demokrasiye sahip çıkmaya ve iradesini sandığa yansıtmaya davet ederiz.

kurulduğu günden itibaren Kıbrıs Türk halkının varlığını, kimliğini, kültürünü geliştirerek geleceğe taşıması, sosyal ve ekonomik kalkınmasını sağlaması ve Kıbrıs sorununun federal temelde kapsamlı çözüme ulaştırılması çerçevesinde bir siyaset izlemiştir. Kıbrıs sorunu başta olmak üzere halkımızın tüm sorunlarının uluslararası hukuk temelinde diyalog yöntemiyle çözümlenmesi için uğraş vermiş olan CTP, Kıbrıs sorununun federal temelde kapsamlı çözüme ulaştırılması siyasetini Tüzüğünde de yer alan temel ilkelerden biri olarak kabul etmektedir. CTP, bunca yıllık deneyimiyle, Kıbrıs Türk halkının kapsamlı çözüm yönündeki iradesinin, çözümden önceki koşullarda halkımızın dünyaya açılma ve pek çok alanda tabi tutulduğu sınırlamaların kaldırılması talebinin meşru zeminini oluşturduğunun da bilincindedir.

CTP Parti Meclisi, bu çerçevede, 18 Ekim tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde yarışacak iki aday arasında, bu ilkeler doğrultusunda görev yapacağını açıklamış olan Sayın Mustafa Akıncı’yı destekleme kararı almıştır.

Seçim sonuçlarının halkımız için hayırlı olmasını diler, içeride ve dışarıda karşı karşıya olduğumuz büyük sorunların aşılması için halkımızı bütünleştirerek, diyalog, uzlaşı ve çözüm arayışlarımıza aralıksız devam edeceğimizi bildiririz”.

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