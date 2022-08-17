CTP'nin Yeniboğaziçin'de belediye başkanlığı seçimlerinde 3 güçlü adayın ismi ön planda

CTP'NİN YENİBOĞAZİÇİN'DE BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE 3 GÜÇLÜ ADAYIN İSMİ ÖN PLANDA

Ergün Yahat

Yerel seçimlerin yaklaşması ile partilerde aday ve aday adayı olan güçlü isimlerin isimleri yavaş yavaş ön plana çıkıyor Yeniboğaziçi'nde ise geçtiğimiz akşam CTP Gazimağusa ilçe binasında ilçe yönetiminde alınan Yeniboğaziçi'nde başkan adayı çıkacak kararının ardından Yeniboğaziçi ve beldelerinde CTP'li seçmenin kulislerde CTP Kanadında 3 güçlü ve bölgede çok sevilen isim şimdiden ön plana çıkmaya başladı bile.

Avukat Nazenin Taşcıoglu Şahali,Öğretmen Kemal Tutku,ve yine Öğretmen Esen Beyköylü'yü partililer bu 3 kişiden birini başkan adayı görmek istiyor.