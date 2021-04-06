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CTP'nin düzenlediği “Belediyecilik Vizyon Çalıştayı“ başladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Yerel Yönetimler Komitesi’nin düzenlediği "Belediyecilik Vizyon Çalıştayı" dün akşam Naci Talat Vakfı’nda açılış konuşmaları ile başladı. CTP Genel Başkanı Tufan Erhüman, parti olarak hedeflerinin Kıbrıs Türk halkını Avrupa halkları gibi yaşatabilecek bir yapıyı yaratabilmek olduğunu belirterek, bu anlamda Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın önemli olduğunu söyledi. 

06 Nisan 2021 Salı 12:15
CTP'nin düzenlediği “Belediyecilik Vizyon Çalıştayı“ başladı
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CTP'den yapılan açıklamaya göre çalıştaya, Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, MYK üyeleri, milletvekilleri ve CTP’li belediye başkanları ile Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz katıldı.

Facebook üzerinden canlı yayınlanan çalıştayın açılışında, Genel Başkan Tufan Erhürman ve Yerel Yönetimler Sekreteri Muhittin Tolga Özsağlam konuşma yaptı.

ERHÜRMAN: "SALGININ AÇTIĞI YARALAR ZANNEDİLENDEN ÇOK DAHA BÜYÜK"

Erhürman, 2022 yılının ortasında gerçekleştirilecek yerel yönetimler seçimlerinin son derece önemli olduğunu belirtti. Bir yılı aşkın bir süreden beridir, dünyanın tüm ülkeleri gibi Kıbrıs’ın da pandemi ile mücadele ettiğini söyleyen Erhürman, salgının açtığı yaraların zannedilenden çok daha büyük olduğunu ifade etti.

Salgının sona ermesinin ardından pandemiden bir gün öncesine dönüşün mümkün olmayacağını söyleyen Erhürman, “Pandemiden bir gün önce çok da iyi bir durumda değildik. Koronavirüs salgını, yeni sorunlar yaratırken, var olan sorunların da ne kadar büyük olduğunu bize gösterdi” dedi.

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Gerek muhtarlıkların, gerekse belediyelerin bu süreç içerisinde pek çok görev üstlenerek, beklenilenden de çok daha başarılı olduklarını dile getiren Erhürman, “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ve eskisi gibi olmamalı zaten. O yüzden her şeyi yeniden değerlendirmemiz gereken bir dönemdeyiz” şeklinde konuştu.

CTP olarak yerel yönetimlere bakışlarının belli olduğunu söyleyen Erhürman, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın kendileri için bir tür Anayasa niteliğinde olduğunu, Anayasa’nın da yerel yönetimlerin özerkliği için kötü bir Anayasa olmadığını kaydetti.

Erhürman, parti olarak hedeflerinin Kıbrıs Türk halkını Avrupa halkları gibi yaşatabilecek bir yapıyı yaratabilmek olduğunu, bu anlamda da Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın önemli olduğunu söyledi. Yerel yönetimlerin mali, idari ve yetkileri açısından güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Erhürman, “Bu ülkede kültürel, sosyal ve ekonomik planlarla kalkınmaya ihtiyacımız var” dedi.

ÖZSAĞLAM: "SİVİL TOPLUMA DEĞER VERDİKÇE, BAŞARIYI YAKALAYABİLİRİZ"

Yerel Yönetimler Sekreteri Muhittin Tolga Özsağlam da, 2022 yılında gerçekleşecek yerel yönetimler seçimleriyle ilgili bir ön hazırlık çalışması içerisinde bulunduklarını kaydetti. Özsağlam, önlerinde bir yol haritası istediklerini, bu yol haritasını da çizerken sivil topluma büyük önem verdiklerini vurguladı.

Sivil toplumun bir anlamda resmi makamlara meydan okuyan olduğunu belirten Özsağlam, “Bu da, yapıcı eleştirileriyle ve önerileriyle, yerel yönetimlerin ve merkezi hükümetlerin politikalarının şekillenmesinde etkin rol oynama biçimidir. Bizler sivil topluma değer verdikçe, başarıyı yakalayabiliriz. Çünkü çevreden, sağlığa ve eğitime kadar belediyecilik hizmetlerinin sunulması elzem bir hal almıştır” ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 06.04.2021 12:33
Anahtar Kelimeler:
CtpBelediyecilik Vizyon Çalıştay
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