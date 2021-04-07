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CTP'nin Belediyecilik Vizyon Çalıştayı’nın ilk oturumu yapıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Yerel Yönetimler Komitesi’nin düzenlediği Belediyecilik Vizyon Çalıştayı’nın ilk oturumu “Teknik Konular” başlığıyla yapıldı.

07 Nisan 2021 Çarşamba 14:45
CTP'nin Belediyecilik Vizyon Çalıştayı’nın ilk oturumu yapıldı
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CTP'den yapılan açıklamaya göre, CTP’nin Facebook sayfasından da canlı yayınlanan oturumun moderatörlüğünü yapan Onur Olguner, açılış konuşmasında, CTP’nin Kıbrıs’ta belediyecilik söz konusu olduğunda her zaman bir adım daha öteye ulaşmayı hedeflemiş bir parti olduğunu ifade ederek, toplumda da bunun kabul gördüğünü belirtti.

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Açılış konuşmasının ardından sunum kısmına geçildi.

Naci Talat Vakfı’nda düzenlenen çalıştayın "Teknik Konular" başlıklı oturumunun katılımcıları Kıbrıs Türk Mimarlar ve Mühendisler Birliği adına Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi İpek Yararlıoğlu, Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Üyesi Berkay Ramiz, Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Doğan Sahir, Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Nilden Bektaş Erhürman, Biyologlar Derneği Başkanı Gizem Mulla ve Trafik Kazalarını Önleme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nesil Garanti oldu.

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Son Güncelleme: 07.04.2021 15:00
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