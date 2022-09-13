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CTP MYK seçildi

13 Eylül 2022 Salı 09:15
CTP MYK seçildi

CTP MYK seçildi

 

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreterliğine Asım Akansoy seçildi.

 

CTP Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, 28’inci Olağan Kurultay’ın ardından ilk toplantısını dün gerçekleştiren Parti Meclisi’nin, Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) belirlediği kaydedildi.

 

Açıklamada, Genel Sekreterlik için Asım Akansoy, Erdoğan Sorakın ve Erkut Şahali’nin aday olduğu Parti Meclisi toplantısında, yapılan seçim sonucu, Asım Akansoy’un CTP Genel Sekreteri olmaya hak kazandığı belirtildi.

 

Genel Sekreterlik seçiminin ardından Merkez Yönetim Kurulu (MYK) seçimine geçildi.

 

Seçim sonucunda MYK’ya giren isimler şöyle:

 

“Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, Sıla Usar İncirli, Muhittin Tolga Özsağlam, Fazilet Özdenefe, Ürün Solyalı, Birol Karaman, Fide Kürşat, Fikri Toros, Ali Karavezirler, Filiz Besim”

 

Açıklamada, CTP MYK’nın, yapacağı ilk toplantının ardından görev dağılımını yapacağı kaydedildi.

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Son Güncelleme: 13.09.2022 12:20
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