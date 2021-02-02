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CTP: Müzakerelerin meşru zemini federasyondur

 Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Kıbrıs müzakerelerinde meşru zeminin federasyon olduğunu belirtti.

02 Şubat 2021 Salı 19:45
CTP: Müzakerelerin meşru zemini federasyondur
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CTP tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bugün Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşme yaptığı hatırlatıldı.

Tatar’ın ortak basın toplantısında “Mart ayında gerçekleşmesi beklenen gayri remi 5’li konferansta federasyon zemininde müzakere etmeyeceğini, halkın kendisine verdiği yetkiye dayanarak bundan böyle egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm modelini masaya koyacağını ve müzakere edebileceğini” tekrarladığı kaydedildi. Tatar’ın ayrıca, Rum liderin de bunu benimsemesi halinde, ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarının değişebileceğini ifade etttiği ve Kıbrıs’ta zaten iki egemen devlet olduğunu ve çözüm olacaksa KKTC’nin varlığı ve egemen eşitliği temelinde olabileceği ifadelerinde bulunduğuna dikkat çekildi.

CTP açıklamasında “1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ortak kurucusu olan Kıbrıs Türk toplumunun siyasi eşitliği, kararlarda etkili katılımı ve güvenliği bir kez daha tartışılabilir olmayacağı, adil ve kalıcı kapsamlı çözümün hangi çerçevede ve şartlarda olabileceği, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ilgili tüm kararlarında siyasi eşitliğe dayalı, iki bölgeli ve iki toplumlu federasyon olarak açıkça belirtilmiştir. Ayrıca, Kıbrıslı Türklerin aidiyetini, kültürünü ve adanın tümü üzerindeki haklarını gözetebilecek yegane çözüm modelinin federasyon olduğu da aşikardır.” İfadeleri kullanıldı.

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CTP açıklması şöyle devam etti:

“Bu kararlar geçerli olduğu müddetçe ne Birleşmiş Milletler üyeleri, ne BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi temsilcisi ülkeler, ne de Kıbrıs’ın tam teşekküllü üyesi olduğu Avrupa Birliği, federal çözüm dışındaki bir alternatifi kabul etmeyeceklerdir.

Bilinmelidir ki yıllardan bu yana yürütülen müzakerelerde meşru zemin BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararları ve parametreleridir. Bu zemini terk etmek, 11 Şubat 2014 ortak metni, Crans-Montana itibarıyla varılan tüm yakınlaşmaları ve BM Genel Sekreteri’nin 30 Haziran 2017 tarihli 6 maddelik belgesini yok hükmünde saymak, Kıbrıs Türk tarafının bugüne kadar BM nezdinde ortaya koyduğu ve federal çözüm bağlamında elde ettiği tüm kazanımları ve psikolojik üstünlüğü bertaraf etmek, Kıbrıs Türk halkının yüzde 65 gibi bir çoğunluğunun 2004 Annan Planı referandumunda ortaya koyduğu ve hala baki olan federal çözüm isteğine saygısızlık anlamına da gelmektedir.

Bu politika, BM Genel Sekreteri’nin çözüm sürecindeki çıkmazın aşılmasına yönelik ortak zemin arayışını engelleyeceği gibi, Kıbrıs sorununun çekirdek konumunda olduğu Doğu Akdeniz’de acilen ihtiyaç duyulan barış, güvenlik ve bölgesel işbirliği çabalarını da olumsuz etkileyeceği kesindir. Kıbrıs Türk halkı tüm bunlardan sorumlu tutulacak taraf olmaya layık değildir!”

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Son Güncelleme: 02.02.2021 21:41
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