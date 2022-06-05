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CTP Milletvekili Şahiner AKSA konusundaki iddiaları değerlendirdi

05 Haziran 2022 Pazar 16:18
CTP Milletvekili Şahiner AKSA konusundaki iddiaları değerlendirdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner, AKSA sözleşmesinin uzatılması için rüşvet alındığı iddialarına ilişkin soruşturma açılmasını talep etti.

Yazılı açıklama yapan Şahiner, KIBTEK’te yaşanan gelişmeler ve AKSA konusundaki iddiaları değerlendirdi.

Şahiner, elektrik faturalarının ucuzlatılması için yapılması gerekenlerin bir kenara itildiğini iddia ederek, “Toplumun ve iş insanının daha da fazla elektrik faturası ödemesi için belli başlı şirketlere fahiş kâr elde edecekleri rant kapıları aralayacak planlarlar yapılıyor. Son olarak ise yapılan açıklamalarda AKSA sözleşmesinin uzatılacağı ile ilgili niyetlerinin olduğu itiraf ediliyor” dedi.

“Geçtiğimiz dönemde yaşanan hükümet krizlerinin nedeni AKSA sözleşmesinin uzatılmasını imzalayabilecek bir siyasi yapının gelmesi miydi?” diye soran Şahiner, AKSA sözleşmesinin uzatılması için rüşvet alındığı iddiaları için soruşturma açılması gerektiğini savundu.

Şahiner, UBP tarafından KIBTEK yönetim kuruluna atanan ve kısa bir süre önce görevden alınan Abdullah İşkey’in katıldığı bir Web TV programında ortaya attığı iddialara değinerek, şunları kaydetti:

“Özellikle dört ana başlıkta ortaya atılan iddiaların gerçek olup olmadığı hakkında soruşturma açılması elzemdir. Sayın Abdullah İşkey’in iddiaları şu şekilde: Bakan kendisini çağırıyor ve  AKSA’ya sözleşmeyi 15 yıllığına, kapasite artırımı ile birlikte uzatacağının sözünü verdiğini söylüyor.

AKSA müdürünün, KIBTEK Genel Müdürü Gürcan Erdoğan’ın, eski KIBTEK Yönetim Kurulu Başkanı Meftun Orkun’un ve iki KIBTEK Yönetim Kurulu üyesinin olduğu bir toplantıda AKSA müdürünün ayağa kalkıp kendilerine ‘Kardeşim siz ne biçim adamsınız?, Ne istediyseniz vermedim mi? Siz benden hakkınızı almadınız mı? Ben ödevimi yerine getirmedim mi? Siz kimsiniz de benim sözleşmemi yenilemiyorsunuz? Neyi bekliyorsunuz?’ diye çıkıştığını iddia ediyor.

Sayın Bakan’ın ilgili bakanlığa AKSA yetkililerinin talebi ile getirtildiğine işaret ediyor

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Kaos yaratılacağı, elektrik kesintilerine gidileceği, elektriğin yetersiz gösterileceği ve AKSA sözleşmesini uzatmak için koz olarak kullanacağını ekliyor.

Bu korkunç iddialar gölgesinde AKSA sözleşmesinin uzatılması veya uzatılması için masaya oturulması kesinlikle seçenekler dâhilinde olmamalıdır. Pis kokuların mideleri bulandırdığı bu ortamda kamu vicdanı yaralanmıştır ve atacağınız hiçbir adım meşru olmayacaktır”

-“AKSA’ya ödenecek 2 yıllık kira bedeli ile AKSA’nın bütün santral kapasitesi kadar jeneratör yatırımı yapılabilir”

‘Yatırım için kaynağımız yok’ söyleminin “doğru olmadığını” iddia eden Şahiner, AKSA’ya ödenecek 2 yıllık kira bedeli ile AKSA’nın bütün santral kapasitesi kadar jeneratör yatırımı yapılabileceğini savundu.

Şahiner, şöyle devam etti:

“AKSA sözleşmesi için yıllık 30 milyon dolara yakın kira bedeli ödediğimiz bir dönemde, 60 milyon dolarlık yatırım için finansal bir model kurgulanamayacağı söylemi sadece sözleşmeyi uzatmak için bir kılıf uydurmaktan başka bir amaç taşımadığı kanaatindeyim. AKSA sözleşmesinin ortaya atılan iddialar doğrultusunda 15 yıllığına sözleşmenin uzatılması durumunda sadece iki yıl içerisinde ödenecek olan ‘kira bedeli’ ile birlikte gerekli yatırım finansmanı sağlanabilir. AKSA’ya 15 yıl içerisinde kira bedeli olarak 500 milyon dolar ödeme yapılabilecek durumunuz var ama 60 milyon dolarlık yatırım için ‘durumumuz müsait değil’ diyerek ilkokul çocuğunu bile kandıramazsınız. AKSA’ya gelince para var ama yatırım yapmak için kaynak yok mu?”

-"Hükümet elektrik fiyatlarını düşürmek isterse yatırım yapmalı ve AKSA ile yolları ayırmalıdır"

Bugün uygulanan fiyat tarifeleri ile birlikte 1000 KWS tüketim için ortalama 2 bin 700 TL gelen faturanın, yaklaşık olarak 400 TL’lık kısmının AKSA’dan kaynaklandığını iddia eden Şahiner, “AKSA’nın olmadığı durumda 2 bin 700 TL fatura ödeyen bir işletme veya vatandaşın 2 bin 300 TL ödeme yapacağı anlamına gelmektedir” dedi.

Şahiner, “Yatırım yapılması durumunda yeni nesil santrallerin verimliliğinin daha yüksek olacağı, buhar türbinlerinin daha az çalıştırılacağı ve birim KWS için daha az yakıt harcayacağı gerçeği ile birlikte elektrik faturalarında ciddi bir indirime gidilebileceği gerçeği ortada iken AKSA sözleşmesini uzatmaya çalışmak halk düşmanlığı değil midir?” diye sordu.

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