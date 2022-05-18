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CTP Meclis önünde eylem yaptı

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis önünde yaptığı açıklamada, “Bizim bu müdahaleleri kabul etmemiz mümkün değil” diyerek güven oylamasını “sözde” diye nitelendirdi ve “hayır” diyeceklerini söyledi.

18 Mayıs 2022 Çarşamba 17:10
CTP Meclis önünde eylem yaptı

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti’nin güven oylaması öncesinde Meclis önünde eylem düzenliyor.

Sabah saatlerinde “Hükümete ve Müdahalelere Hayır” sloganıyla Ercan Yonca Kavşağı’ndan Lefkoşa’ya doğru yürüyüşe geçen 18 CTP milletvekili saat 15.30 sıralarında Kuğulu Park’a ulaştı.

Kuğulu Park’ta toplanan eylemciler, sabah saatlerinde yürüyüş başlatan CTP’li milletvekillerini alkışlarla karşıladı.

Milletvekilleri daha sonra eylemciler birlikte Meclis önüne yürüdü.

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis önünde yaptığı açıklamada, “Bizim bu müdahaleleri kabul etmemiz mümkün değil” diyerek güven oylamasını “sözde” diye nitelendirdi ve “hayır” diyeceklerini söyledi.

“Bugün sokak eylemlerinin ilk günü Hep birlikte yürüyecek daha çok yolumuz var” diyen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının bu gidişata dur diyeceğini belirtti.

CTP’li milletvekilleri daha sonra Meclis binasına girerken, eylemcilerin Meclis önündeki eylemi sürüyor.

CTP’li milletvekilleri ve diğer eylemcilerin güven oylaması sonrasında Cumhurbaşkanlığına yürüyeceği de belirtildi.

-Elçilik önünde de eylem

Bu arada Meclis dışındaki siyasi partilerden TDP, TKP Yeni Güçler, YKP ve BKP de TC Lefkoşa Büyükelçiliği önünde eylem yapıyor.

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