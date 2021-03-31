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CTP Mağusa Örgütü’nden eleştri; “Hükümet halkını düşünmüyor, birbiriyle çelişen kararlar alıyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa Örgütü, ülke sanatçıları bir senedir toplum sağlığını korumak için  devletin aldığı kararlardan dolayı sanatlarını icra edemezken ve gerekli mali destekten de mahrum kalırlarken, yurtdışından gelen film ekiplerine olanaklar sağlandığını savunarak bunu eleştirdi.

31 Mart 2021 Çarşamba 16:45
CTP Mağusa Örgütü’nden eleştri; “Hükümet halkını düşünmüyor, birbiriyle çelişen kararlar alıyor”
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CTP Mağusa İlçe Örgütü, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi önünde, "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisinin gala etkinliğiyle ilgili basın açıklaması yaparak, hükümeti halkını düşünmemek ve bir birbiriyle çelişen kararlar almakla suçladı.

CTP Mağusa Örgütü’nden yapılan açıklamaya göre, basın açıklamasında, TRT tarafından KKTC’de çekilen dizinin, tarihsel çarpıtmalardan arındırılması için konunun uzmanı hiçbir Kıbrıslı Türk tarihçinin ekip kadrosunda yer almadığını, bunun da kültürel asimilasyon endişelerini artırdığı görüşü ifade edildi.

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“GALA YAPILMASI KABUL EDİLEMEZ”

Açıklamada, Mağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı salonlarında, yüz ellisi yurtdışından karantina kuralları ihlâl edilerek getirtilecek toplamda dört yüz davetli ve onlarca teknik görevlinin katılımıyla kapalı bir ortamda dizinin galasının yapılmasının kabul edilemez olarak değerlendirildi.

Açıklamada, “Başbakanı Ersan Saner’in, bu galanın pandemi kurallarına uygun olarak yapılacağı açıklaması ise zevahiri kurtarmak için yapılmış uydurma bir açıklamadır. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, pandemi kurallarını ihlâl ederek dört bir yanda film çeken ayrıcalıklı ekibin film setlerini ziyaret ederken gösterdiği pervasız tutumu Saner de yinelemekte beis görmemiştir. Sizleri kınıyoruz. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı ve hükümet tarafından uygulanması zorunlu ilân edilen bağlayıcı kararlar sadece sıradan yurttaşlar için mi geçerlidir?”ifadeleri kullanıldı.

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Son Güncelleme: 31.03.2021 17:21
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