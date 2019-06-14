CTP Mağusa İlçesi tarafından ilki düzenlenen “Mağusalı Sohbetler” dün İlçe binasında gerçekleştirildi.

CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre “Mağusa İlçesindeki Yerel ve Genel Seçimlerin Analizi” başlıklı sunum, seçim analisti Naci Taşeli tarafından yapıldı.

1980'den bu yana yapılan tüm seçimlerin partiler, adaylar ve seçim bölgeleri bazında detaylı ve karşılaştırmalı olarak incelendiği sunumda geçmişe ve ileriye dönük çıkarımlar yapıldı.

Açıklamaya göre, sunulan bilgiler ışığında önümüzdeki seçimlerde yapılacak çalışmalar için yararlı bilgiler ortaya çıkarken sunumun sonunda katılımcılar da konu ile ilgili olarak soru ve görüşlerini paylaştı.

Rutin olarak düzenlenecek olan Mağusalı Sohbetler'in, Temmuz ayındaki teması ise ‘Kıbrıs’ta Barış ve Federal Çözüm İçin Alternatif Yaklaşımlar’ olarak belirlendi.