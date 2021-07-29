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CTP: “Mağusa Belediyesi’nin kötü ekonomik durumu iş barışını olumsuz etkiliyor”

29 Temmuz 2021 Perşembe 17:30
CTP: “Mağusa Belediyesi’nin kötü ekonomik durumu iş barışını olumsuz etkiliyor”

“BELEDİYE EMEKÇİLERİN HUZURSUZLUĞU MAAŞ VE DİĞER ÖZLÜK HAKLARINI GÜNÜNDE ALAMAMALARI NEDENİYLE GÜN GEÇTİKÇE DAHA DA FAZLA ARTTI”

“BELEDİYE YÖNETİMİNDEN ÜMİTLERİNİ KESEN ÇALIŞANLAR HAKLARINI HUKUK YOLU İLE ARAMAK İÇİN BELEDİYEYİ DAVA ETMİŞLERDİR. BU MAĞUSA BELEDİYESİ ADINA UTANÇ VERİCİ BİR DURUMDUR”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa Belediyesi Meclis Grubu, Mağusa Belediyesi’nin kötü ekonomik durumunun iş barışını olumsuz etkilediğini; belediye emekçilerin huzursuzluğunun maaş ve diğer özlük haklarını gününde alamamaları nedeniyle gün geçtikçe daha da fazla arttığını kaydetti.

CTP Mağusa Belediyesi Meclis Grubu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mağusa Belediye Yönetimi’nin Mağusa Türk Genel İş Sendikası’nın yaşanan sorunlarla ilgili eylemlerini görmezden geldiği savunularak, “Bu eylemlerden ders alıp, tasarruf tedbirleri almak yerine, savurgan harcamalarına devam ettiğini üzülerek görmekteyiz” denildi.

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Belediye yönetiminin gereksiz harcamalarından uzak durma sorumluluğu taşımadığı iddia edilen açıklamada, belediye yönetiminin çalışanların maaş, ek mesai, bayramlık ve kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğünü yerine getirmekten kaçtığı ileri sürüldü.

Mağusa Belediyesi’ne yıllarca emek verip, emekli olan 9 personelin kıdem tazminatlarının ise yasal süresi dolmasına rağmen hala ödenmediğine de dikkat çekilen açıklamada, “Belediye yönetiminden ümitlerini kesen çalışanlar haklarını hukuk yolu ile aramak için belediyeyi dava etmişlerdir. Bu Mağusa Belediyesi adına utanç verici bir durumdur” denildi.  

Tüm bu yaşananların yanı sıra sürekli maaş alamama korkusu yaşayan belediye emekçilerinin, bu ay da hafta sonuna kadar maaşlarını alıp, alamayacaklarının henüz netleşmediği için büyük endişe içerisinde olduklarına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Personeline sahip çıkmayan bir yönetim anlayışı, dolaylı olarak hizmet götürmekle yükümlü olduğu halkına da sahip çıkmıyor anlamını taşımaktadır. Pandemi günlerinde canlarını dişlerine takıp, gece gündüz demeden halkın sağlığını koruma güdüsüyle çalışan personel, hizmetlerinin karşılığını hem maddi hem de manevi anlamda mağduriyet olarak alması kabul edilemez bir durumdur.

CTP Mağusa Belediyesi Meclis üyeleri olarak, kentimizin hizmet yükünü omuzlarında taşıyan emekçilerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu bu vesile ile bir kez daha belirtmek isteriz. Belediyenin vurdumduymaz yöneticilerini de çalışanların haklarını gününde ve eksiksiz olarak ödemeye davet ederiz.”

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Son Güncelleme: 29.07.2021 18:30
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